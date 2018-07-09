Кондратьев: ФИФА дала высокую оценку организации матчей ЧМ-2018 в Сочи

В Сочи прошли шесть матчей турнира, последний состоялся 7 июля

КРАСНОДАР, 9 июля. /ТАСС/. Сочи получил высокую оценку от представителей Международной федерации футбола (ФИФА) и оргкомитета "Россия-2018" за организацию и проведение матчей чемпионата мира. Об этом рассказал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, слова которого приводит пресс-служба администрации региона.

В Сочи прошли шесть матчей турнира, последний состоялся 7 июля - сборная России в серии пенальти уступила команде Хорватии в матче 1/4 финала.

"Каждый с честью выполнил свою функцию, - отметил глава региона. - Вся региональная команда - от волонтеров до руководителей проектов - сработала на высокий балл на чемпионате мира и добилась результатов, которыми гордится вся Россия".

Кондратьев обратил внимание на высокие оценки проведения матчей со стороны болельщиков, которые посетили Сочи. "Гости олимпийской столицы отметили атмосферу гостеприимства, быстрое прохождение на стадион, организацию фан-зоны для болельщиков. Также высокую оценку город получил и от представителей ФИФА и оргкомитета", - подчеркнул руководитель региона.

Генеральный координатор ФИФА в Сочи Джо Риццело также отметил превосходную оценку гостей курорта."Здесь прошли достойные матчи, вы показали всему миру, что в Сочи все объекты подготовлены к проведению мероприятия наилучшим образом", - сказал Риццело.

Вице-губернатор Николай Долуда отметил, что за время проведения турнира не было зафиксировано ни одного сбоя в работе систем оборудования на стадионе.