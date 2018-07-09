Футболисты ЦСКА, игравшие за сборную России на ЧМ, вернутся в команду в 20-х числах июля

Первый матч в новом сезоне ЦСКА проведет 27 июля в Нижнем Новгороде в рамках Суперкубка против "Локомотива"

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты ЦСКА, выступавшие в составе сборной России на чемпионате мира, присоединятся к армейской команде в Москве в 20-х числах июля. Об этом ТАСС сообщил директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов.

В составе сборной России ЦСКА представляли вратарь Игорь Акинфеев, защитник Марио Фернандес, полузащитники Алан Дзагоев и Александр Головин. Также армейцев представлял защитник Сергей Игнашевич, который после матча с хорватами объявил о завершении карьеры. На данный момент ЦСКА в австрийском Бад-Тацмандорфе проводит сбор в рамках подготовки к сезону.

"Нынешний сбор в Австрии мы проведем без них. Эти игроки присоединятся к команде уже в Москве в 20-х числах июля", - сказал Аксенов.

Акинфеев и Фернандес провели на чемпионате мира по пять матчей. Вратарь ЦСКА в основное и дополнительное время пропустил семь мячей, в сериях пенальти с командами Испании (4:3) и Хорватии (3:4) отразил три удара и был признан лучшим игроком матча 1/8 финала с испанцами.

Фернандес стал автором забитого мяча в игре 1/4 финала с командой Хорватии. Головин в четырех матчах отметился забитым голом. Дзагоев провел на турнире две встречи и отметился голевой передачей в игре с хорватами в дополнительное время при счете 1:2.

Первый матч в новом сезоне ЦСКА проведет 27 июля в Нижнем Новгороде в рамках Суперкубка против чемпиона страны - "Локомотива".