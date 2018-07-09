Польский футбольный союз назовет имя нового тренера сборной 23-24 июля

Ранее союз принял решение не продлевать контракт с главным тренером национальной сборной Адамом Навалкой

ВАРШАВА, 9 июля. /ТАСС/. Имя нового главного тренера сборной Польши по футболу станет известно 23-24 июля. Об этом сообщил в Twitter глава Польского футбольного союза Збигнев Бонек.

"23 или 24 июля будет презентация и первая пресс-конференция нового тренера", - информировал он. Ранее Бонек заявлял, что главной задачей нового тренера будет подготовка сборной к отборочному турниру чемпионата Европы 2020 года.

Ранее союз принял решение не продлевать контракт с главным тренером национальной сборной Адамом Навалкой после неудачного выступления на чемпионате мира в России. Контракт Навалки истекает 30 июля.

По неофициальной информации, Польский футбольный союз рассматривает на место Навалки в основном кандидатуры иностранцев - представителей Словении, Сербии, Хорватии, Италии.

Сборная Польши заняла последнее место в группе Н на чемпионате мира, набрав три очка, и не сумела выйти в 1/8 финала. Поляки проиграли сенегальцам (1:2) и колумбийцам (0:3) и выиграли у японцев (1:0).