Плющенко: сборная России по футболу подарила стране настоящий праздник

Российская команда завершила выступление на домашнем чемпионате мира на стадии четвертьфинала

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной России своим выступлением на чемпионате мира подарили стране настоящий праздник. Такое мнение журналистам высказал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.

Сборная России завершила выступление на домашнем чемпионате мира поражением на стадии четвертьфинала в серии послематчевых пенальти от команды Хорватии. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью - 2:2, в серии одиннадцатиметровых ударов точнее оказались хорваты - 4:3.

"Футболисты сборной России подарили стране настоящий праздник. Ребята до самого конца отстаивали честь страны. Я смотрел интервью Артема Дзюбы и могу сказать, что его слезы дорогого стоят", - сказал Плющенко.

"Мы верим, что у нас в стране есть футбол, все ребята молодцы. Да, хотелось, конечно, больше праздника, но сборная России, пробившись в четвертьфинал, и так показала успешный результат", - добавил он.