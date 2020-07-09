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Около 20 тысяч иностранцев посетили Ростовскую область за время ЧМ-2018
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По словам главы региона Василия Голубева, некоторые из них приезжали не только на матчи, но и для ознакомления с историей и культурой области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Около 20 тысяч иностранных туристов побывали в Ростовской области за время чемпионата мира по футболу, сообщил в понедельник ТАСС губернатор Василий Голубев.

"По приблизительным оценкам, если говорить об иностранных туристах, было порядка 20 тыс. человек за пять матчей. Многие из них приезжали не только на матчи, [хотели] посмотреть историю, культуру Ростовской области", - сказал глава региона в Екатеринбурге в кулуарах промышленной выставки ИННОПРОМ.

По словам Голубева, в подготовку объектов инфраструктуры Ростовской области к ЧМ-2018 вложили более 90 млрд рублей. "Совершенно очевидно, что ни один из объектов "не умрет" после ЧМ, будет жить более активной жизнью: это и шесть площадок, и стадион, который станет домашней ареной ФК "Ростов", парки, скверы, мосты и развязки", - добавил губернатор.

К чемпионату закупили новые низкопольные автобусы, которые возили гостей к стадиону. По словам министра транспорта Ростовской области Андрея Иванова, за время матчей чемпионата мира по футболу в Ростове-на-Дону автобусами-шаттлами воспользовались более 100 тыс. болельщиков.

В Ростове-на-Дону в рамках ЧМ-2018 сборная Бразилии 17 июня сыграла вничью с командой Швейцарии (1:1) в матче первого тура группового этапа, 20 июня состоялась встреча команд из Саудовской Аравии и Уругвая (0:1). 23 июня команда Мексики обыграла сборную Южной Кореи (2:1), а 26 июня сборная Хорватии выиграла у команды Исландии (2:1). Второго июля в городе прошел матч 1/8 финала между командами Бельгии и Японии, игра закончилась победой бельгийской сборной (3:2).

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Партнером ИННОПРОМ -2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

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