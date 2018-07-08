От молитв до чуда на футбольном поле: как менялись высказывания о сборной России на ЧМ

ТАСС вспоминает, что говорили о национальной команде перед стартом мирового первенства и по ходу турнира

Ожидания от выступления сборной России на домашнем чемпионате мира были более чем сдержанными. Уровень соперников по группе — команд Саудовской Аравии, Египта и Уругвая — позволял рассчитывать на первый в истории России выход в плей-офф, но хорошо памятны были проваленный командой чемпионат Европы 2016 года и невыход в плей-офф домашнего Кубка конфедераций, пусть и при хорошей самоотдаче игроков.

К сожалению, если раньше было 10–15 российских игроков — звезд, которые выступали в европейских лигах, то сейчас российское влияние на европейский футбол значительно снизилось чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Марсель Десайи

"К сожалению, если раньше было 10–15 российских игроков — звезд, которые выступали в европейских лигах, то сейчас российское влияние на европейский футбол значительно снизилось", — посмотрел на проблему со стороны чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Марсель Десайи, который много раз приезжал в Россию перед турниром в качестве легенды Международной федерации футбола (ФИФА). Он отметил, что последним заметным российским футболистом был Андрей Аршавин времен его выступления в лондонском "Арсенале". Заострил проблему бывший главный тренер сборной Анатолий Бышовец. Специалист прежде всего отметил, что с момента получения права провести турнир в 2010 году стране не удалось создать необходимых условий для систематического развития молодого поколения игроков, так что сейчас сборная столкнулась с проблемой смены поколений. В этой связи, по словам Бышовца, тренерскому штабу Черчесова необходимо больше заботиться о достижении результата, чем раскрывать потенциал игроков. "Мне кажется, выбор кандидатов в сборную связан с требованиями, которые предъявляются по структуре и тактике. Причем учитываются не только игровые качества, но и нравственная совместимость", — отметил он. "Не убивайте их психологически" К турниру команда подошла без единой победы в последних семи матчах, из-за травм тренерский штаб потерял основных центральных защитников Виктора Васина и Георгия Джикию и только набравшего прекрасную форму нападающего Александра Кокорина. Потеряли игровую практику и лишились места в составе прежние лидеры Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков. Недоумение вызывала неожиданная смена привычной схемы игры с пятью защитниками. Плюсом стало возвращение в команду многоопытного центрального защитника Сергея Игнашевича. "Это решение абсолютно обосновано, потому что именно нашей обороне нужен опытнейший футболист. Никто никогда не отменял ауру авторитета, его огромный опыт придаст уверенности молодым игрокам", — отметил съевший с Игнашевичем пуд соли в московском ЦСКА заслуженный тренер Валерий Газзаев. "Конечно, нужно обязательно верить [в сборную], будет сложно, нужно поддерживать, чтобы ребята чувствовали поддержку, не нужно их убивать психологически еще до чемпионата, — попросил общественность Глушаков через несколько дней после начала австрийского сбора команды. — Им сложно, сборной, футболистам, болельщикам нужно объединиться — тогда может быть результат". "Если у них будет уверенность в себе, то они смогут добиться того, к чему стремятся. Это то, что происходило со сборными Дании и Греции (команды становились чемпионами Европы в 1992 и 2004 годах соответственно — прим. ТАСС) — они как бы "встали на цыпочки", превзошли себя", — обнадежил Десайи.

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Однако последние перед турниром контрольные игры — с австрийцами (0:1) и турками (1:1) — породили уже горькую иронию. "Знаете, я пришла на трибуны смотреть сборную как раз после тренировки по хоккею, и после хоккейной интенсивности футбол смотрелся не очень, — призналась олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. — Может, нашим поиграть в хоккей, чтобы они почувствовали эти скорости и драйв? Правда, в некоторые моменты мне было непонятно, почему наши так играют. Здесь [на чемпионате мира] надо каждый матч провести ва-банк, а иначе зрители их не поймут". "Молитесь о чуде, — заявил россиянам накануне стартовой встречи всегда эксцентричный британский певец Робби Уильямс, который выступил на церемонии открытия турнира. — Как фанат сборной Англии, я буду делать то же самое". "Надеюсь, это большое мероприятие пройдет с успехом и положительно скажется на настроении наших людей. Конечно, это будет во многом зависеть от игры нашей сборной. Но тут остается только надеяться и молиться, чтобы все было правильно и достойно, и, конечно, уповать на подготовку наших спортсменов", — на таком фоне иронично звучало и вполне серьезное обращение к гражданам патриарха Кирилла. По мнению бывшего нападающего сборной России Сергея Кирьякова, в контрольном матче с турками сборная России не показала того уровня, который дает возможность бороться на чемпионате мира. "Было много позиционных атак, были какие-то заготовки, которые не получались, стоит резюмировать, что на данный момент этого мало для успешного выступления на чемпионате мира. Нужно прибавить в атакующих действиях", — подвел он печальный итог. Лучше ожидаемого В стартовых матчах с саудовцами (5:0) и египтянами (3:1) россияне показали лучший среди всех участников турнира пробег, высокий агрессивный прессинг и отличную реализацию, что обеспечило им первый в истории выход в плей-офф чемпионата мира. Сборную активно поздравляли артисты, музыканты, политики. С подачи комментатора Владимира Стогниенко популярным хештегом в интернете стала строчка из песни Сергея Шнурова "Ты просто космос, Стас". Общественность выделила прежде всего уверенную игру молодого Александра Головина, бойцовские и лидерские качества нападающего Артема Дзюбы и исполнительское мастерство до этого мало знакомого российским любителям футбола Дениса Черышева, с детства воспитывающегося в Испании.

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"Это даже лучше, чем я ожидал", — признался президент московского "Спартака" Леонид Федун, который обычно в карман за словом не лезет. "Сегодня Черчесов показал, насколько у нас высок уровень футбольной команды", — заявил большой ценитель футбола, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. "Мы не ожидали такого успешного выступления. Тем более радость вдвойне", — не стала скрывать спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Черчесов тоже доказал своей работой, что он может давать результат, хотя перед турниром было много критики в его адрес", — заострил внимание на роли тренера в истории трехкратный чемпион страны в составе московского "Спартака" Валерий Шмаров. "Команда находится в неплохом физическом состоянии, и можно навязать свою игру даже португальцам и испанцам", — уже смело заглянул в плей-офф бронзовый призер Евро-2008 в составе команды Данияр Билялетдинов. Результат встречи с уругвайцами (0:3) с учетом хода матча и отсутствия турнирного значения радость от выхода в плей-офф особо не омрачил. Черчесов назвал поражение необходимой пощечиной и пообещал извлечь уроки. "Сегодня главный тренер сборной Станислав Черчесов дал поиграть тем, кто не принимал участия в предыдущих двух играх, все логично. А 1/8 финала чемпионата — это уже совсем другая история. С точки зрения всего турнира ничего страшного не произошло, главное — команда билась до последнего, это видно, и это очень важно для всех болельщиков", — поддержал команду глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Чудо на футбольном поле В матче 1/8 финала с испанцами (1:1, 4:3 в серии пенальти) россияне сыграли строго от обороны, по большей части сдерживая натиск более техничных и опытных соперников. В серии 11-метровых ударов дважды эффектно выручить команду удалось Акинфееву. Заслуженный артист и болельщик "Зенита" Михаил Боярский признался, что, узнав о победе, забыл текст во время спектакля. "Мне нужно было выходить на сцену, а жена взяла и брякнула: "Наши выиграли" — и у меня "белый лист". Зрители ничего не понимают: я онемел, мне нужно было говорить мою реплику, а я уже ничего не соображаю". "Я отношусь к той категории болельщиков, которые видели предыдущее участие нашей сборной в 1/4 финала в 1986 году, я счастлив спустя 32 года ощутить те же самые эмоции, — вспомнил глава ОКР Станислав Поздняков. — Я особенно рад за молодое поколение россиян, которые сегодня стали свидетелями этого матча. Это тот случай, когда, объединившись вокруг сборной, и страна, и спортсмены могут достигать на первый взгляд нереальных целей".

Игра сборной России — это "Болеро" Равеля. Хотя мы стартовали с победы 5:0, казалось бы, но по интриге, по результату, по нашей игре — это "Болеро". Начинается из ничего, малый барабан, перерастающий в огромную кульминацию, массированный ураган пианист, посол чемпионата мира Денис Мацуев

Чемпион мира по хоккею в составе сборной России и обладатель Кубка Стэнли вратарь Илья Брызгалов сравнил увиденное на стадионе со знаменитым баскетбольным финалом Олимпийских игр 1972 года между сборными СССР и США (51:50), когда советские спортсмены вырвали победу в последние мгновения встречи, и с так называемым "чудом на льду" — хоккейным финалом Игр 1980 года, в котором советские спортсмены сенсационно уступили американцам (3:4). "Сегодня было чудо на футбольном поле, — заявил он. — Если в 1/4 финала сборная России ничего не даст создать сопернику, то почему бы и нет?" "Игра сборной России — это "Болеро" Равеля, — сказал пианист Денис Мацуев. — Хотя мы стартовали с победы 5:0, казалось бы, но по интриге, по результату, по нашей игре — это "Болеро". Начинается из ничего, малый барабан, перерастающий в огромную кульминацию, массированный ураган", — сравнил Мацуев. Героем встречи все единогласно признали Акинфеева. Главе Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергею Прядкину даже пришлось призвать общественность не сравнивать голкипера ЦСКА с легендарным и самобытным советским вратарем Львом Яшиным. Почетный президент Олимпийского комитета России, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков вновь отметил правильно выбранную тренерским штабом тактику: "Черчесов и Акинфеев — творцы этого успеха". "Еще до матча, в районе полудня президент позвонил тренеру, пожелал успеха в предстоящей игре, а также отметил, что под руководством Черчесова наши ребята уже сделали невозможное — вышли из группы, и это дает им возможность играть свободно, в полную силу, проявляя все свои таланты", — рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. "Тогда же Путин отметил, что вне зависимости от исхода матча никто в нашей стране их не осудит", — передал пресс-секретарь слова президента. Видео в поддержку национальной сборной записали сотрудники российской антарктической станции "Беллинсгаузен". Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции (МКС), назвали победу исторической. "Всем спасибо" Перед четвертьфинальной встречей с хорватами (2:2, 3:4 в серии пенальти) опять же россияне фаворитами не считались, однако не просто сдерживали соперников, как в матче с испанцами, но и сами сыграли смело. Тренерский штаб варьировал тактику и схему игры по ходу матча. "Сборная России провела очень хороший матч. В первом тайме они нас удивили, они зажимали нас, мы не могли поймать нашу игру", — признал после игры полузащитник хорватов и мадридского "Реала" Лука Модрич.

Наши ребята подняли наш футбол, они молодцы. У нас есть и Яшины, Стрельцовы, Воронины, их просто надо искать и доводить до нужной кондиции знаменитый тренер Олег Романцев