Хорватский футбольный союз призвал игроков сборной избегать неоднозначных высказываний

Ранее ФИФА вынесла предупреждение защитнику хорватской команды Домагою Виде за высказывания с политическим подтекстом

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Хорватский футбольный союз призвал игроков национальной сборной на чемпионате мира в России воздерживаться от высказываний, которые могут быть интерпретированы как политические. Текст заявления приводит пресс-служба федерации.

В субботу хорваты по пенальти обыграли сборную России в матче 1/4 финала чемпионата мира. После матча в сети появилось видео из раздевалки хорватской сборной, где защитник Домагой Вида кричит "Слава Украине", а член команды Огнен Вукоевич говорит, что посвящает победу Украине. Оба ранее играли за киевское "Динамо", Вукоевич в данный момент работает скаутом в клубе.

"Хорватский футбольный союз подчеркивает, что слова Виды и Вукоевича были исключительно ответом на многочисленные сообщения с поддержкой, полученные из Украины во время чемпионата мира, так как с этой страной их многое связывает - они защищали цвета киевского "Динамо". Несмотря на это, Хорватский футбольный союз предупредил Виду и Вукоевича, а также других представителей команды, что им впредь следует воздерживаться от высказываний, которые могут быть истолкованы как политические", - говорится в заявлении.

Ранее Международная федерация футбола расценила жест Виды как неспортивное поведение, противоречащее принципам честной игры, и вынесла игроку предупреждение.

Сборная Хорватии 11 июля в полуфинале чемпионата мира на столичном стадионе "Лужники" сыграет с командой Англии.