Сборная России встретилась с болельщиками, полуфиналисты ЧМ готовятся к решающим матчам

В московской фан-зоне на Воробьевых горах команду поблагодарили за выступление на домашнем турнире более 24 тыс. человек

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Сборная России по футболу на следующий день после завершения выступления на домашнем чемпионате мира встретилась с болельщиками. Оставшиеся четыре команды готовятся к полуфиналам.

В субботу сборная России уступила команде Хорватии в серии пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира и завершила выступление на турнире. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью - 2:2. В серии одиннадцатиметровых ударов точнее оказались хорваты - 4:3. Команда вернулась в Москву из Сочи рано утром в воскресенье, а на 16 часов была запланирована встреча с болельщиками в московской фан-зоне Международной федерации футбола (ФИФА) на Воробьевых горах.

К началу мероприятия на смотровой площадке собралось более 24 тысяч человек. Первым перед зрителями выступил главный тренер сборной Станислав Черчесов, он поблагодарил всех, кто болел за сборную, которая чувствовала поддержку с первых секунд чемпионата. "Вы были 12-ми, 13-ми, 14-ми, 15-ми и 16-ми игроками сборной", - сказал Черчесов. Он подчеркнул, что на следующем чемпионате мира без такой поддержки команде будет сложно, но пообещал, что команда в Катаре выступит еще лучше.

Затем со словами благодарности к болельщикам обратились футболисты. Вратарь сборной Игорь Акинфеев сказал, что команда играла душой и сердцем, Александр Головин признался, что эмоции, полученные на этом чемпионате, останутся в его сердце на всю жизнь. Для Дениса Черышева по окончании его выступления на чемпионате мира главное, что вся страна получила удовольствие. Родившийся в Бразилии Марио Фернандес поблагодарил болельщиков по-русски: "Спасибо, Россия", Алан Дзагоев - громогласным "Россия, вперед".

Болельщики тепло поприветствовали Александра Самедова, завершившего выступления за сборную, а также Сергея Игнашевича, для которого матч с хорватами стал и вовсе последним в карьере. Шквал оваций сорвал Артем Дзюба: "Мы всем сердцем играем за нашу страну, мы доказали всем, что мы футбольная страна. Спасибо вам огромное!"