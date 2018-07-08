Сборная России встретилась с болельщиками, полуфиналисты ЧМ готовятся к решающим матчам

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Сборная России по футболу на следующий день после завершения выступления на домашнем чемпионате мира встретилась с болельщиками. Оставшиеся четыре команды готовятся к полуфиналам.
В субботу сборная России уступила команде Хорватии в серии пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира и завершила выступление на турнире. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью - 2:2. В серии одиннадцатиметровых ударов точнее оказались хорваты - 4:3. Команда вернулась в Москву из Сочи рано утром в воскресенье, а на 16 часов была запланирована встреча с болельщиками в московской фан-зоне Международной федерации футбола (ФИФА) на Воробьевых горах.
К началу мероприятия на смотровой площадке собралось более 24 тысяч человек. Первым перед зрителями выступил главный тренер сборной Станислав Черчесов, он поблагодарил всех, кто болел за сборную, которая чувствовала поддержку с первых секунд чемпионата. "Вы были 12-ми, 13-ми, 14-ми, 15-ми и 16-ми игроками сборной", - сказал Черчесов. Он подчеркнул, что на следующем чемпионате мира без такой поддержки команде будет сложно, но пообещал, что команда в Катаре выступит еще лучше.
Затем со словами благодарности к болельщикам обратились футболисты. Вратарь сборной Игорь Акинфеев сказал, что команда играла душой и сердцем, Александр Головин признался, что эмоции, полученные на этом чемпионате, останутся в его сердце на всю жизнь. Для Дениса Черышева по окончании его выступления на чемпионате мира главное, что вся страна получила удовольствие. Родившийся в Бразилии Марио Фернандес поблагодарил болельщиков по-русски: "Спасибо, Россия", Алан Дзагоев - громогласным "Россия, вперед".
Болельщики тепло поприветствовали Александра Самедова, завершившего выступления за сборную, а также Сергея Игнашевича, для которого матч с хорватами стал и вовсе последним в карьере. Шквал оваций сорвал Артем Дзюба: "Мы всем сердцем играем за нашу страну, мы доказали всем, что мы футбольная страна. Спасибо вам огромное!"
Участники полуфиналов продолжают подготовку к решающим матчам. Сборная Хорватии, ставшая последним полуфиналистом, прилетела в Москву на матч с англичанами. С журналистами пообщался главный тренер Златко Далич. Была затронута тема лидера английской сборной Гарри Кейна, который с шестью мячами возглавляет список бомбардиров турнира.
"Кейн - настоящий бомбардир, он отлично проводит чемпионат мира. Но у нас есть парни, способные остановить кого угодно. Однажды здесь мы уже нейтрализовали Лионеля Месси. Думаю, что Чорлука и Вида имеют огромный опыт, они могут закрыть Кейна", - сказал Далич.
Бельгийцы провели очередную тренировку на базе СК "Гучково" в подмосковном Дедовске, после которой с журналистами пообщался защитник Томас Вермален. "Нас ждет очень сложный матч, ведь мы играем против одного из фаворитов данного турнира. При этом у нас с французами одна общая цель, мы стремимся к самому высокому. Амбиции сборной Бельгии по футболу гораздо выше уровня полуфинального матча, мы приложим все усилия, чтобы победить", - сказал он.
В воскресенье также стало известно, что назначение на матч между командами Франции и Бельгии получила уругвайская бригада арбитров во главе с Андресом Куньей.
Оба полуфинала начнутся в 21:00 мск, французы сыграют с бельгийцами 10 июля в Санкт-Петербурге, а англичане и хорваты встретятся на следующий день в московских "Лужниках".