Дзюба и Черышев вошли в символическую сборную открытий ЧМ-2018 по версии ESPN

Сборная России дошла до четвертьфинала чемпионата мира, проиграв на данной стадии команде Хорватии в серии пенальти

ТАСС, 9 июля. Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба и полузащитник российской команды Денис Черышев вошли в символическую сборную игроков, которые совершили наибольший прорыв на чемпионате мира 2018 года, по версии телеканала ESPN.

Черышев и Дзюба стали лучшими бомбардирами сборной России на турнире. В активе Черышева четыре гола, Дзюбы - три.