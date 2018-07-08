Дзюба и Черышев вошли в символическую сборную открытий ЧМ-2018 по версии ESPN

ТАСС, 9 июля. Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба и полузащитник российской команды Денис Черышев вошли в символическую сборную игроков, которые совершили наибольший прорыв на чемпионате мира 2018 года, по версии телеканала ESPN.
Черышев и Дзюба стали лучшими бомбардирами сборной России на турнире. В активе Черышева четыре гола, Дзюбы - три.
Полностью символическая сборная выглядит следующим образом: вратарь Чо Хён У (Южная Корея), защитники Бенжамен Павар, Лукас Эрнандес (оба - Франция), Мортеза Пурлиганджи (Иран), Гарри Магуайер (Англия), полузащитники Родриго Бентанкур (Уругвай), Черышев, Такаси Инуи (Япония), нападающие Мэттью Леки (Австралия), Анте Ребич (Хорватия), Дзюба.
Сборная России дошла до четвертьфинала чемпионата мира, проиграв на данной стадии команде Хорватии в серии пенальти. Отечественная команда впервые с 1986 года вышла в плей-офф чемпионата мира.