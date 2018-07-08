В Петербурге гостей ЧМ-2018 ждут футбольный киномарафон и балет о Родене

На Новой сцене Мариинки перед публикой выступит российский оперный певец Ильдар Абдразаков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Футбольных болельщиков в Санкт-Петербурге в понедельник ждут марафон советского кино о футболе, балетный спектакль о скульпторе Огюсте Родене и выступление оперного певца Ильдара Адбразакова в роли предводителя гуннов на Новой сцене Мариинки. Подробнее о культурной программе в Петербурге 9 июля - в материале ТАСС.

"Весь день в "Фан-зоне на Ваське", начиная с 14:00 мск, болельщики совершенно бесплатно смогут смотреть на большом экране любимые советские фильмы", - сообщили в городском комитете по культуре.

Гостям крытой фан-зоны на Васильевском острове, расположенной в лофте Nautilus, покажут такие картины, как "Одиннадцать надежд" (1976), "Запасной игрок" (1954), "Удар! Еще удар!" (1968), "Вратарь" (1936) и "Старик Хоттабыч" (1956). Также пространстве для болельщиков будут работать спортивный лекторий, фудкорт и зона отдыха с настольным футболом.

На Новой сцене Мариинского театра перед публикой в этот день выступит российский оперный певец Ильдар Абдразаков. Он исполнит партию Аттилы в одноименной опере Джузеппе Верди. Как указали в театре, это редко исполняемое произведение композитора появилось в репертуаре театра именно благодаря Абдразакову. За дирижерским пультом будет маэстро Валерий Гергиев.

На сцене Александринского театра вечером в понедельник публике представят балет Бориса Эйфмана "Роден", посвященный судьбе и творчеству скульпторов Родена и его ученицы и музы Камиллы Клодель. "Используя уникальный пластический язык современного психологического балета, блистательно отточенный хореографом в его предыдущих спектаклях, Эйфман не просто являет новое осмысление мира человеческих страстей, виртуозно исследованного Роденом и Клодель в [своих] работах, но создает произведение о непостижимой мистерии творческого процесса", - отметили в театре.

Матчи полуфинальной и финальной стадий чемпионата мира по футболу примут Москва и Санкт-Петербург. В городе на Неве 10 июля встретятся сборные Франции и Бельгии, а 14 июля состоится игра за третье место. Матчи чемпионата мира по футболу проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.