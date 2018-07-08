Как болельщики оценивают выступление сборной России на домашнем чемпионате мира

ТАСС пообщался с болельщиками, пришедшими на встречу с национальной командой

Сборная России по футболу завершила выступление на домашнем чемпионате мира обидным поражением в серии пенальти в четвертьфинале от команды Хорватии. В воскресенье подопечные Станислава Черчесова вместе с тренерским штабом и докторами встретились с болельщиками в московской фан-зоне ФИФА на Воробьевых горах. Поблагодарить футболистов за игру на чемпионате мира собралось 24 тысячи болельщиков. Перед началом домашнего турнира в сборную России мало кто верил. Настрой большинства болельщиков был весьма скептическим. Это было связано с неудачным выступлением команды на чемпионате Европы 2016 года и прошлогоднем Кубке конфедераций, где россияне не смогли выйти из группы. Оптимизма не добавляла и игра в товарищеских матчах перед чемпионатом мира. В четырех контрольных матчах российская сборная с начала года не одержала ни одной победы, потерпев три поражения и однажды сыграв вничью.

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Немало критиковали главного тренера национальной команды Станислава Черчесова. Не все болельщики одобрили состав игроков, которых специалист наигрывал для турнира. Вмешались и травмы - из-за повреждений на чемпионате мира не смогли сыграть два центральных защитника - Виктор Васин и Георгий Джикия, а также нападающий Александр Кокорин. До начала чемпионата большинство болельщиков сходились во мнениях, что выход из группы будет успехом для российской сборной. Но команда сумела показать даже лучший результат. "Перед началом турнира я считал выход в 1/4 финала грандиозным успехом. Особенно тревожно было за центр обороны, но Сергей Игнашевич и Илья Кутепов показали хорошую игру. После вчерашнего матча с хорватами осталось ощущение, что эта команда могла и может добиваться большего. Очень достойная игра и результат, все парни - молодцы", - считает болельщик сборной России Александр. Сборная России вернула доверие болельщиков Черчесов сумел справиться с трудностями и общественным давлением и хорошо подготовил команду к чемпионату мира. Российские футболисты были хорошо готовы физически, что помогло выдержать два подряд матча с сильными сборными по 120 минут. При этом в составе сборной России было всего два представителя зарубежных чемпионатов - запасной вратарь Владимир Габулов, не сыгравший ни минуты на турнире, и полузащитник испанского "Вильярреала" Денис Черышев, ставший лучшим бомбардиром команды (4 гола в пяти матчах). Черчесов доказал, что можно показывать хорошую игру и добиваться результата с футболистами из российского чемпионата.

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"Спасибо всей команде и тренерскому составу за этот турнир, за то, что вернули веру в себя, это самое важное, - сказал болельщик Глеб. - Теперь предстоит этот успех закрепить, а лучше развить. Надеюсь, что благодаря этому турниру и такой игре сборной России, футболом начнут увлекаться еще больше людей. Действительно, сейчас ощущение, что вся страна объединилась вокруг команды. Если такой интерес сохранится, то сборную обязательно ждут победы. Важно, чтобы это был не единичный всплеск. Надеюсь, что после такого турнира народ пойдет и на матчи чемпионата России, а то на пустые стадионы больно смотреть". На предыдущих крупных турнирах сборную России нередко критиковали за отсутствие самоотдачи и желания. Сейчас же в этом плане претензий ни у кого не возникло. Болельщики считают, что именно в этом и кроется большая часть успехов на турнире. "Оказаться в числе восьми лучших команд мира - это успех. Главный творец достижения - Черчесов. Он сумел великолепно подготовить и настроить футболистов на главный турнир в их жизни. Видно, что у всех игроков горели глаза, бились за честь страны, один за всех и все за одного, поэтому и достойно выступили. Это заслуга тренера", - поделился с ТАСС болельщик со стажем Николай. Болельщики прощают Смолова и Фернандеса Основное время четвертьфинального матча между сборными России и Хорватии закончилось со счетом 1:1, а дополнительное - 2:2. Победитель матча определялся в серии послематчевых пенальти. Первый удар в серии наносил Федор Смолов, но пенальти отразил вратарь хорватской команды, а Марио Фернандес не попал в створ ворот. Хорваты же реализовали четыре из пяти своих попыток и вышли в полуфинал.

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"Я не хочу критиковать Смолова, в игре с испанцами он забил. Он - нападающий и должен бить одиннадцатиметровые. К сожалению, в этот раз не получилось забить, это футбол. Нельзя говорить плохо пробил или хорошо. Есть результат, забитый пенальти или нет. Много раз такими ударами забивали, но, к сожалению, не сейчас", - поведал болельщик Андрей. Несмотря на решающий промах, большая часть болельщиков считает Марио Фернандеса одним из лучших игроков в составе сборной России на турнире и в четвертьфинальной игре. Натурализованный бразилец полюбился болельщикам, которые желают ему долгой карьеры в российской национальной команде. "Он весь матч закрывал свой фланг, успевал и в атаке, и в обороне, - сказал болельщик Петр. - Фернандес сравнял счет за пять минут до конца, без него мы бы и не дошли до серии пенальти, так что его промах с точки простителен и объясним. Иногда так бывает, не повезло, целился в угол, но мяч прошел в нескольких сантиметрах от штанги". Сборная завоевала сердца новых поклонников Пройдя от фан-зоны до метро, из уст людей можно было услышать разговоры только о футболе. Даже в день после поражения российской сборной многие гуляли в майках национальной команды и с флагами России. Ажиотаж вокруг футбольной сборной можно сравнить с атмосферой в июне 2008 года, когда команда под руководством Гуса Хиддинка завоевала бронзовые медали чемпионата Европы. Кажется, что чуть ли не каждый человек в стране после чемпионата мира знает фамилии Акинфеев, Черышев, Зобнин, Дзюба.

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