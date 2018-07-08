Семак: российские футболисты игрой на ЧМ заставили болельщиков переживать за себя

По словам Семака, "Зенит" постарается дать больше времени для отдыха игрокам клуба, которые выступали в сборной России

Сборная России в 1/4 финала чемпионата мира уступила в серии пенальти команде Хорватии, основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2. Россияне впервые в истории вышли в плей-офф турнира.

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной России своим выступлением на чемпионате мира заставили всех болельщиков переживать за себя. Такое мнение высказал главный тренер ФК "Зенит" Сергей Семак, чьи слова для ТАСС приводит пресс- служба клуба.

"Мы должны сказать спасибо ребятам, которые подарили нам ощущение праздника не только как специалистам, но и как болельщикам, заставили переживать за команду, которая сделала все возможное, добилась максимального результата, - сказал Семак. - В любом случае, это прекрасный результат. Конечно, пенальти - это всегда лотерея, и проигрывать по пенальти обидно вдвойне, я понимаю, насколько сложно и ребятам, тренерскому штабу. Но все понимают, что это команда, которой можно гордиться, это прекрасный результат, я думаю, что самое важное - это то, что футбол сплотил нашу страну".

По словам Семака, "Зенит" постарается дать больше времени для отдыха игрокам клуба, которые выступали в сборной России. "15 июля мы улетаем на заключительный сбор. Понимаем, насколько сложно эмоционально пришлось им достаточно долгое время: вне семьи, на сборах практически 45 дней. Мы это все понимаем, но времени у нас мало, и дать им отдохнуть больше у нас вряд ли получится".

В составе сборной России на чемпионат мира "Зенит" представляли вратарь Андрей Лунев, защитник Игорь Смольников, полузащитники Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев, нападающий Артем Дзюба.