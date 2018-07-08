Несколько футболистов сборной Хорватии после матча с россиянами прошли медобследование

Сборная Хорватии вышла в полуфинал турнира, обыграв россиян в Сочи в серии пенальти со счетом 4:3, основное и дополнительное время - 2:2

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Несколько игроков сборной Хорватии по футболу прошли медобследование после матча 1/4 финала чемпионата мира против команды России. Об этом ТАСС сообщил главный тренер хорватов Златко Далич.

Сборная Хорватии вышла в полуфинал турнира, обыграв россиян в Сочи в серии пенальти со счетом 4:3, основное и дополнительное время - 2:2.

"Несколько наших футболистов прошли медицинское обследование после матча. Ничего страшного у них нет, обычное обследование", - сказал Далич.

Сборная Хорватии в полуфинале чемпионата мира 11 июля сыграет с командой Англии на московском стадионе "Лужники".