Тренер сборной Хорватии по футболу уверен, что Чорлука может закрыть Кейна

В полуфинале чемпионата мира подопечные Златко Далича сыграют с англичанами 11 июля в Москве на стадионе "Лужники"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Защитники сборной Хорватии по футболу способны справиться с нападающими команды Англии, в том числе Гарри Кейном. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер хорватов Златко Далич.

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Сборная Хорватии в субботу победила российскую команду в серии пенальти в четвертьфинальном матче чемпионата мира. В полуфинале подопечные Далича сыграют с англичанами 11 июля в Москве на стадионе "Лужники".

"Кейн - настоящий бомбардир, он отлично проводит чемпионат мира. Но у нас есть парни, способные остановить кого угодно. Однажды здесь мы уже нейтрализовали Месси. Думаю, что Чорлука и Вида имеют огромный опыт, они могут закрыть Кейна", - сказал Далич.

Ведран Чорлука выступает в чемпионате России в составе московского "Локомотива", куда пришел в 2012 году. В составе железнодорожников он в прошедшем сезоне стал чемпионом России, также он дважды завоевывал Кубок страны.