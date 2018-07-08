Тренер: матч против сборной России был одним из самых сложных для хорватов на ЧМ-2018

Златко Далич отметил, что матч группового этапа против команды Аргентины сложился для его подопечных проще, чем игра с россиянами

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Матч против сборной России в четвертьфинале чемпионата мира был одним из самых сложных на турнире для команды Хорватии. Об этом на пресс- конференции сказал главный тренер хорватской команды Златко Далич.

Сборная России в субботу уступила команде Хорватии в серии пенальти в четвертьфинальном матче ЧМ-2018. В матчах группового этапа сборная Хорватии победила команды Нигерии (2:0), Аргентины (3:0) и Исландии (2:1). В 1/8 финала хорваты в серии пенальти обыграли датчан (1:1, пенальти - 3:2).

"С аргентинцами нам было играть легче, чем с другими командами, - сказал Далич. - Поскольку остальные сборные, в том числе и российская, исповедуют тактику игры от обороны. Нам было очень тяжело взламывать эти оборонительные редуты".

В полуфинале турнира сборная Хорватии 11 июля сыграет с англичанами в "Лужниках", 10 июля на арене "Санкт- Петербург" свой полуфинал проведут команды Франции и Бельгии.