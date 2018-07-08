Сборная Хорватии согласна с решением ФИФА в отношении футболиста команды Виды

После матча 1/4 финала чемпионата мира, в котором хорваты обыграли сборную России в серии пенальти, в интернете появилось видео, на котором игрок кричит "Слава Украине!"

После матча 1/4 финала чемпионата мира, в котором хорваты обыграли сборную России в серии пенальти, в интернете появилось видео из раздевалки хорватской команды. На нем Вида кричит "Слава Украине!", а член команды Огнен Вукоевич говорит, что посвящает победу Украине. Вида играл за киевское "Динамо" с 2013 по 2018 год, Вукоевич представлял клуб с 2008 по 2015 год, а сейчас работает в нем скаутом.

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Команда Хорватии согласна с решением Международной федерации футбола, которая вынесла предупреждение защитнику сборной Домагою Виде за неспортивное поведение. Об этом журналистам сообщил пресс- атташе хорватской команды Томислав Пацак.

"Все мы видели заявление, мы можем только выразить согласие с этим решением. Виду и Вукоевича тоже можно понять, они долгое время играли в чемпионате Украины, говорят на русском языке. Они решили таким образом показать свое отношение к стране, которая стала для них родной", - сказал Пацак.

Сборная Хорватии 11 июля в полуфинале чемпионата мира на столичном стадионе "Лужники" сыграет с командой Англии.