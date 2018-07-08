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8 июля, 19:28
Вермален: амбиции сборной Бельгии по футболу гораздо выше уровня полуфинала ЧМ
Томас Вермален
© Петр Ковалев/ТАСС
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В пятницу сборная Бельгии в Казани в матче 1/4 финала победила команду Бразилии со счетом 2:1

ДЕДОВСК /Московская область/, 8 июля. /ТАСС/. Намерения футболистов сборной Бельгии гораздо выше, чем участие в полуфинальном матче чемпионата мира 2018 года в России. Об этом на пресс-конференции рассказал защитник бельгийской команды Томас Вермален.

В пятницу сборная Бельгии в Казани в матче 1/4 финала победила команду Бразилии со счетом 2:1. В воскресенье подопечные Роберта Мартинеса (главный тренер - прим. ТАСС) провели тренировку на базе СК "Гучково" в подмосковном Дедовске в рамках подготовки к полуфинальному матчу против команды Франции.

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"Нас ждет очень сложный матч, ведь мы играем против одного из фаворитов данного турнира. При этом у нас с французами одна общая цель и мы стремимся к самому высокому. Амбиции сборной Бельгии по футболу гораздо выше уровня полуфинального матча, мы приложим все усилия, чтобы победить", - сказал Вермален.

"Атмосфера в команде просто великолепная, но она находится на таком уровне на протяжении всего чемпионата. Безусловно, мы можем гордиться тем уровнем, которого мы достигли, однако нам предстоит еще много работы. Мы всегда стремимся добиться большего и в наших силах выйти в финал и завоевать Кубок мира", - добавил Вермален.

"Еще раз хотелось бы отметить игру Куртуа в матче против команды Бразилии. Сложно сказать, является ли Тибо лучшим голкипером, с которым я играл в одной команде. Я был в одной команде с большим количеством выдающихся вратарей, но у Куртуа есть что-то особенное", - заключил футболист.

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