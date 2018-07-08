Шадли: победа над командой Бразилии придала новый импульс сборной Бельгии по футболу

Полузащитник бельгийской команды назвал форварда Килиана Мбаппе французским Лионелем Месси

"Победа над командой Бразилии стала для нас большим шагом вперед, а наша уверенность приобрела новый импульс. Все мы, 11 миллионов бельгийцев можем смело гордиться нашим достижением. Неважно, выиграем мы Кубок мира или нет, но то достижение, которое есть на данный момент, - это просто фантастика", - сказал Шадли.

ДЕДОВСК /Московская область/, 8 июля. /ТАСС/. Победа над командой Бразилии в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу придала новый импульс уверенности футболистам сборной Бельгии. Об этом на пресс-конференции сообщил полузащитник бельгийской команды Насер Шадли.

"После победы в матче 1/4 финала чемпионата мира против команды Бразилии у нас было неимоверно много эйфории, однако ровно на следующий день мы спустились на землю. Сейчас в нашей команде все максимально сконцентрированы на игре против команды Франции. Это всегда особый колорит, играть против соседней страны будь то Нидерланды или Франция. Это дерби", - добавил Шадли.

Мбаппе - французский Месси

Матч 1/2 финала чемпионата мира между сборными Бельгии и Франции пройдет 10 июля в Санкт-Петербурге.

"Матч против команды Франции будет абсолютно другим, нежели с бразильцами. Это абсолютно две разные сборные, но я ни в коем случае не хочу сказать, что нам будет проще. У соперника есть много опасных футболистов, которых мы должны остановить. Этот полуфинал будет главным матчем в жизни каждого футболиста нашей сборной", - сказал Шадли.

"Если вы обыгрываете команду Бразилии, то никого не должны бояться. Мы уважаем соперника и осознаем, что никакого шапкозакидательства не должно быть даже на уровне разговоров. Тоже самое касается и страха, ведь если вы играете со страхом, то не победите ни одну команду мира, не говоря уже о сборной Франции", - добавил он.

"У соперника хотелось бы отметить Килиана Мбаппе. Честно говоря, я не могу припомнить такого же талантливого игрока в 19 лет, как Лионель Месси. У Мбаппе есть все, чтобы превратиться в главную звезду мирового уровня", - заключил бельгийский футболист.