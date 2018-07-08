Геркус: футболисты сборной России доказали, что являются профессионалами и героями

Президент "Локомотива" считает, что вся Россия выиграла от того, как выступила национальная команда на домашнем чемпионате мира

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной России своим выступлением на чемпионате мира 2018 года доказали, что они являются настоящими профессионалами и героями. Такое мнение ТАСС высказал президент московского ФК "Локомотив" Илья Геркус.

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В субботу сборная России завершила свое выступление на чемпионате мира 2018 года. Россияне дошли до четвертьфинала, добившись лучшего результата в своей истории, но проиграли команде Хорватии в серии послематчевых пенальти.

"У меня потрясающие эмоции. Игроки и тренерский штаб замечательно поработали и доказали, что они - профессионалы и молодцы, самоотверженные люди и герои. Я не знал, что команда дойдет до четвертьфинала, но был уверен, что ребята будут стараться", - отметил Геркус.

После матча с хорватами защитник сборной России Сергей Игнашевич объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста, а полузащитник Александр Самедов заявил о прекращении выступления за национальную команду.

"Это естественный процесс, люди уходят, им на смену приходят другие. Игнашевич - это веха, Самедов тоже сыграл большую роль в истории сборной. Здорово, что они до последнего оставались в игре и ушли на такой замечательной ноте", - подчеркнул Геркус.

У Миранчуков еще будет свой шанс

В состав сборной России входили два полузащитника "Локомотива" - Алексей и Антон Миранчуки. Однако на поле один раз в матче с командой Уругвая (0:3) вышел Алексей, его брат не сыграл ни в одной встрече.