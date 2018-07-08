Геркус: футболисты сборной России доказали, что являются профессионалами и героями

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной России своим выступлением на чемпионате мира 2018 года доказали, что они являются настоящими профессионалами и героями. Такое мнение ТАСС высказал президент московского ФК "Локомотив" Илья Геркус.
В субботу сборная России завершила свое выступление на чемпионате мира 2018 года. Россияне дошли до четвертьфинала, добившись лучшего результата в своей истории, но проиграли команде Хорватии в серии послематчевых пенальти.
"У меня потрясающие эмоции. Игроки и тренерский штаб замечательно поработали и доказали, что они - профессионалы и молодцы, самоотверженные люди и герои. Я не знал, что команда дойдет до четвертьфинала, но был уверен, что ребята будут стараться", - отметил Геркус.
После матча с хорватами защитник сборной России Сергей Игнашевич объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста, а полузащитник Александр Самедов заявил о прекращении выступления за национальную команду.
"Это естественный процесс, люди уходят, им на смену приходят другие. Игнашевич - это веха, Самедов тоже сыграл большую роль в истории сборной. Здорово, что они до последнего оставались в игре и ушли на такой замечательной ноте", - подчеркнул Геркус.
В состав сборной России входили два полузащитника "Локомотива" - Алексей и Антон Миранчуки. Однако на поле один раз в матче с командой Уругвая (0:3) вышел Алексей, его брат не сыграл ни в одной встрече.
"Так устроена сборная, это единое целое, 23 игрока, но играют не все. У каждого есть своя важная роль, но тренер выбирает наиболее подходящих, это его право и долг, поэтому нельзя тут расстраиваться. Думаю, что у них все впереди, тем более что Игнашевич и Самедов объявили о прекращении карьеры, поэтому у ребят будет свой шанс. Но тут дело не в личных пристрастиях, надо радоваться успеху всего коллектива, ведь вся страна выиграла от того, как выступила сборная", - сказал президент "Локомотива".
В полуфиналах чемпионата мира между собой сыграют сборные Хорватии и Англии (11 июля), а также команды Франции и Бельгии (10 июля). Турнир завершится 15 июля финальным матчем на московском стадионе "Лужники".