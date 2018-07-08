Число иностранных туристов во время ЧМ в Сочи увеличилось на 90%

Чтобы закрепить достигнутые результаты, власти региона планируют выстроить политику по привлечению иностранных туристов, отметил министр туризма Краснодарского края Христофор Константиниди

СОЧИ, 8 июля. /ТАСС/. Число иностранных туристов во время проведения чемпионата мира по футболу увеличилось в Сочи на 90%, сообщил в воскресенье журналистам министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.

"Иностранные туристы <...> порядка 115 тыс., здесь плюс 90%. Этого мы все ожидали, на это мы все и работали", - сказал министр.

По его словам, сейчас очень важно закрепить достигнутые результаты, чтобы и после чемпионата мира на кубанские курорты приезжали иностранные туристы. Министр отметил, что предстоит большая работа, связанная с логистикой. "Это и авиасообщение, и взаимодействие в рамках интегрированных маршрутов с Москвой, с Санкт-Петербургом", - пояснил Константиниди.

Он отметил, что планируется совместно с посольствами, консульствами и представителями туристических организаций выстроить политику по привлечению иностранных туристов, в том числе в рамках пакетных туров и индивидуальных программ отдыха. "Потенциал есть и у Ирана, и у Израиля, и у других стран", - сказал министр.

Краснодарский край является одним из основных туристических регионов РФ, в 2018 году турпоток прогнозируется на уровне 16,2 млн человек. Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Встреча Россия - Хорватия (3:4) в рамках 1/4 финала, которая прошла в субботу, стала последней для сочинского стадиона "Фишт" в рамках ЧМ. Сочи также принимал матчи Испания - Португалия (3:3), Бельгия - Панама (3:0), Германия - Швеция (2:1) и Перу - Австралия (2:0), а также матч 1/8 финала Уругвай - Португалия (2:1).