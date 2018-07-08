Свыше 24 тысяч болельщиков поблагодарили сборную России по футболу в фан-зоне в Москве

Российская команда в матче 1/4 финала ЧМ-2018 уступила сборной Хорватии

В ожидании сборной болельщики на экранах фан-зоны смогли увидеть самые яркие моменты выступления сборной на домашнем чемпионате мира. И уже в 15:47, за несколько минут до намеченного начала встречи с командой над Воробьевыми горами, стал нарастать приветственный гул, который перерос в слово "Россия", когда в прямой трансляции болельщики увидели подъехавший автобус сборной. Выйдя из автобуса, команда оказалась в живом коридоре волонтеров, протягивавших к ним руки для приветственной "пятеры". Футболисты с удовольствием откликались на призыв и практически не опускали рук, а клич "Россия" сменился на слово "спасибо".

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Тысячи человек поблагодарили сборную России за выступление на чемпионате мира по футболу - встреча футболистов и болельщиков прошла в московской фан-зоне Международной федерации футбола (ФИФА) на Воробьевых горах. К началу мероприятия на смотровой площадке собралось больше 24 тысяч человек.

Первым перед зрителями выступил главный тренер сборной Станислав Черчесов, он поблагодарил всех, кто болел за сборную, - она чувствовала поддержку с первых секунд чемпионата. "Вы были 12-ми, 13-ми, 14-ми, 15-ми и 16-ми игроками сборной", - сказал Черчесов. Он подчеркнул, что на следующем чемпионате мира без такой поддержки команде будет сложно, но пообещал, что команда в Катаре выступит еще лучше.

Затем со словами благодарности к болельщикам обратились футболисты: вратарь сборной Игорь Акинфеев сказал, что команда играла для сборной душой и сердцем, Александр Головин признался, что эмоции, полученные на этом чемпионате, останутся в его сердце на всю жизнь. Для Дениса Черышева по окончании его выступления на чемпионате мира главное, что вся страна получила удовольствие. Родившийся в Бразилии Марио Фернандес поблагодарил болельщиков по- русски: "Спасибо, Россия", Алан Дзагоев - громогласным "Россия, вперед".

Особо теплой встречи был удостоен Сергей Игнашевич, который в субботу объявил, что его выступление в матче против сборной Хорватии было последним в карьере, его приветствовали мощным криком "Молодец". Игнашевич поблагодарил болельщиков: "Спасибо вам большое - всем и каждому в отдельности, мы счастливы, что мы испытали этот праздник вместе". Артем Дзюба также сорвал шквал оваций: "Мы всем сердцем играем за нашу страну, мы доказали всем, что мы футбольная страна. Спасибо вам огромное!"

Александр Самедов, который также провел последний матч за сборную, рассказал, что он гордился быть частью этой команды. А Федор Смолов подчеркнул, что он искренне счастлив являться гражданином России: "Такой души, как у нашего народа, нет нигде в мире, спасибо".

Играем за вас

После выступления перед болельщиками футболисты развернули на сцене свой баннер: "Играем за вас" и сделали традиционные селфи на фоне армии болельщиков. Встреча завершилась совместным исполнением гимна страны, после чего команда покинула сцену под нескончаемые крики "Спасибо!"

В субботу в Сочи подопечные Черчесова в четвертьфинале чемпионата мира уступили хорватам в серии пенальти со счетом 3:4, основное время матча завершилось со счетом 1:1, а дополнительное - 2:2. Выход в четвертьфинал является лучшим результатом сборной России за всю историю выступлений на чемпионатах мира. На групповом этапе турнира российская команда заняла второе место, обыграв сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) и уступив уругвайцам (0:3). В 1/8 финала россияне выиграли у испанцев (1:1, 4:3 по пенальти).