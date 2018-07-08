Сычев сыграет за команду звезд в матче со сборной "Кубка болельщиков" на Красной площади

Матч в рамках поддержки сборной России на ЧМ-2018 состоится 12 июля

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Бывший нападающий "Локомотива" и "Спартака" Дмитрий Сычев сыграет в составе команды звезд в матче против сборной "Кубка болельщиков - 2018" по футболу 12 июля на Красной площади. Матч состоится в рамках поддержки сборной России на ЧМ-2018, сообщается в пресс-релизе "Кубка болельщиков - 2018" - организатора мероприятия, которое проходит при поддержке Российского футбольного союза.

Ранее в каждом городе, который принимает мировое первенство, проводился турнир "Кубок болельщиков" в рамках поддержки сборной России на домашнем чемпионате мира. По итогам турниров из команд победителей были выбраны лучшие игроки, которые вошли в состав сборной болельщиков и получили уникальный шанс приехать в Москву и сыграть в гала- матче с легендарными футболистами, звездами спорта и шоу- бизнеса, видными государственными и общественными деятелями России.

Лучшими игроками турнира стали Евгений Неродецкий (Санкт-Петербург), Денис Исупов (Калининград), Виктор Осипов (Самара), Руслан Кутюшев (Саранск), Никита Голиков (Нижний Новгород), Никита Ахметзянов (Сочи), Азер Гусейнов (Ростов-на-Дону), Егор Иванов (Екатеринбург), Динар Галямов (Казань), Николай Надоян (Москва).

В составе сборной команды звезд выступят Дмитрий Сычев, Илья Леонов (двукратный чемпион мира по пляжному футболу), Михаил Лихачев (тренер сборной России по пляжному футболу), Олег Денисов (чемпион Европы по мини-футболу), Игорь Крутой, Дмитрий Маликов, Максим Покровский, Алексей Пиманов, Максим Солнцев (председатель правления СДМ-Банка), Евгений Барышников (начальник уральского управления Банка России).

Матч начнется в 12:30 мск и пройдет в формате 6х6, два тайма по 20 минут. По окончании игры запланировано награждение памятными призами и подарками, а также автограф- сессии со звездами. Для всех участников гала-матча организаторами подготовлена обширная культурная программа, включающая в себя обзорную экскурсию по Москве и посещение фан-площадки болельщиков сборной России по футболу на Шаболовке.

Сборная России на домашнем чемпионате мира дошла до четвертьфинала, добившись лучшего результата в новейшей истории на мировых первенствах. В матче 1/4 финала российские футболисты в серии пенальти проиграли хорватам. На групповом этапе турнира российская команда заняла второе место, обыграв сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), уступив уругвайцам (0:3). В 1/8 финала россияне выиграли у испанцев в серии пенальти.