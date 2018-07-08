Российские футболисты провели встречу с болельщиками на следующий день после четвертьфинального матча чемпионата мира против хорватов

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Двадцать четыре тысячи болельщиков приняли участие во встрече со сборной России и поблагодарили команду за выступление на чемпионате мира в фан-зоне ФИФА в Москве. Об этом ТАСС сообщили в медиа-службе фестиваля. "На мероприятии присутствовало двадцать четыре тысячи болельщиков", - сказал собеседник агентства.