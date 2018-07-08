МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Двадцать четыре тысячи болельщиков приняли участие во встрече со сборной России и поблагодарили команду за выступление на чемпионате мира в фан-зоне ФИФА в Москве. Об этом ТАСС сообщили в медиа-службе фестиваля.
"На мероприятии присутствовало двадцать четыре тысячи болельщиков", - сказал собеседник агентства.
Российские футболисты провели встречу с болельщиками на следующий день после четвертьфинального матча чемпионата мира против хорватов.
В субботу сборная России в серии пенальти проиграла команде Хорватии в четвертьфинале мирового первенства. Лучшим бомбардиром сборной России на турнире стал полузащитник испанского "Вильярреала" Денис Черышев, который забил четыре мяча. Нападающий Артем Дзюба отметился тремя забитыми мячами.
По окончании четвертьфинала о завершении карьеры объявил 38-летний Сергей Игнашевич, об окончании выступлений за сборную - 33-летний Александр Самедов.