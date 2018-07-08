Сборная Бельгии по футболу проводит тренировку в две группы

ДЕДОВСК /Московская область/, 8 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной Бельгии проводят тренировку в две группы на своей базе в СК "Гучково" в подмосковном Дедовске. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
В пятницу сборная Бельгии одержала победу над командой Бразилии со счетом 2:1 в матче 1/4 финала чемпионата мира. Встреча прошла в Казани. В субботу главный тренер бельгийской команды Роберто Мартинес предоставил футболистам восстановительный день. В воскресенье бельгийские футболисты провели тренировку в рамках подготовки к полуфинальному матчу чемпионата мира против команды Франции.
Азар, Менье, Компани, Лукаку и Витсель тренируются во второй группе сборной Бельгии по футболу!https://t.co/MPzLU5KQ0Z pic.twitter.com/j0lubFVbkK— Mikhail_lichkov (@lichkov_mikhail) July 8, 2018
Первые 10 минут тренировки защитники бельгийской команды Ян Вертонген и Тоби Алдервейрелд занимались по индивидуальной программе, после чего присоединились к основному составу. Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа начал тренировку в общей группе и по истечении 10 минут стал работать с тренером вратарей.
"Все футболисты находятся в отличном физическом состоянии, и все абсолютно здоровы. Вчера под руководством главного тренера Роберто Мартинеса прошел так называемый реабилитационный день. Тренировка проходит в штатном режиме, футболисты готовятся к матчу против команды Франции. Что касается защитников Вертонгена и Алдервейрелда, то это была их личная инициатива провести более глубокую разминку", - сказали ТАСС представители пресс-службы.
В полуфинале сборная Бельгии встретится с командой Франции. Матч пройдет 10 июля в Санкт-Петербурге.