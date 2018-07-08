Сборная Бельгии по футболу проводит тренировку в две группы

В полуфинале бельгийская команда встретится со сборной Франции, матч пройдет 10 июля

ДЕДОВСК /Московская область/, 8 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной Бельгии проводят тренировку в две группы на своей базе в СК "Гучково" в подмосковном Дедовске. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В пятницу сборная Бельгии одержала победу над командой Бразилии со счетом 2:1 в матче 1/4 финала чемпионата мира. Встреча прошла в Казани. В субботу главный тренер бельгийской команды Роберто Мартинес предоставил футболистам восстановительный день. В воскресенье бельгийские футболисты провели тренировку в рамках подготовки к полуфинальному матчу чемпионата мира против команды Франции.