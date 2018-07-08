Сборная Хорватии по футболу прибыла в Москву на полуфинальный матч чемпионата мира

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сборная Хорватии прилетела в Москву на полуфинальным матч чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды в своем Twitter.
В субботу в Сочи хорваты обыграли россиян в матче 1/4 финала в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3 (основное время - 1:1, дополнительное - 2:2).
В полуфинале первенства соперником хорватов будет сборная Англии. Встреча пройдет 11 июля на московском стадионе "Лужники", игра начнется в 21:00 мск.
✈️ здравствуй, москва!— HNS | CFF (@HNS_CFF) 8 июля 2018 г.
#Croatia arrives to play @England
️ @FIFAWorldCup semifinals on Wednesday#BeProud #FlamingPride #Family #CROENG #WorldCup #Vatreni pic.twitter.com/R2s9Jl4IHu