Сборная Хорватии по футболу прибыла в Москву на полуфинальный матч чемпионата мира

Хорватская команда в полуфинале турнира сыграет со сборной Англии

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сборная Хорватии прилетела в Москву на полуфинальным матч чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды в своем Twitter.

В субботу в Сочи хорваты обыграли россиян в матче 1/4 финала в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3 (основное время - 1:1, дополнительное - 2:2).

В полуфинале первенства соперником хорватов будет сборная Англии. Встреча пройдет 11 июля на московском стадионе "Лужники", игра начнется в 21:00 мск.