ФИФА вынесла предупреждение футболисту сборной Хорватии Виде за неспортивное поведение

После матча 1/4 финала чемпионата мира, в котором хорваты обыграли сборную России в серии пенальти, в интернете появилось видео, на котором игрок кричит "Слава Украине!"

"Мы можем подтвердить, что дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Домагою Виде за его высказывания на видео, выложенном после матча чемпионата мира между сборными России и Хорватии", - сказал представитель ФИФА.

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла предупреждение защитнику сборной Хорватии Домагою Виде за неспортивное поведение, противоречащее принципам честной игры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФИФА.

После матча 1/4 финала чемпионата мира, в котором хорваты обыграли сборную России в серии пенальти, в интернете появилось видео из раздевалки команды Хорватии. На нем Вида кричит "Слава Украине!", а Огнен Вукоевич говорит, что посвящает победу Украине. Вида играл за киевское "Динамо" в 2013-2018 годах, Вукоевич представлял клуб с 2008 по 2015 год, а сейчас работает в нем скаутом.

Ранее игроки сборной Швейцарии Гранит Джака, Джердан Шакири и Стефан Лихтштайнер были оштрафованы ФИФА после матча группового этапа против команды Сербии (2:1). Они праздновали голы, складывая из рук фигуру, напоминающую изображение орла на флаге Албании, выходцами из которой являются Джака и Шакири.

В полуфинале хорваты сыграют с англичанами 11 июля в Москве.