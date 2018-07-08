ФИФА вынесла предупреждение футболисту сборной Хорватии Виде за неспортивное поведение

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла предупреждение защитнику сборной Хорватии Домагою Виде за неспортивное поведение, противоречащее принципам честной игры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФИФА.
"Мы можем подтвердить, что дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Домагою Виде за его высказывания на видео, выложенном после матча чемпионата мира между сборными России и Хорватии", - сказал представитель ФИФА.
После матча 1/4 финала чемпионата мира, в котором хорваты обыграли сборную России в серии пенальти, в интернете появилось видео из раздевалки команды Хорватии. На нем Вида кричит "Слава Украине!", а Огнен Вукоевич говорит, что посвящает победу Украине. Вида играл за киевское "Динамо" в 2013-2018 годах, Вукоевич представлял клуб с 2008 по 2015 год, а сейчас работает в нем скаутом.
Ранее игроки сборной Швейцарии Гранит Джака, Джердан Шакири и Стефан Лихтштайнер были оштрафованы ФИФА после матча группового этапа против команды Сербии (2:1). Они праздновали голы, складывая из рук фигуру, напоминающую изображение орла на флаге Албании, выходцами из которой являются Джака и Шакири.
В полуфинале хорваты сыграют с англичанами 11 июля в Москве.