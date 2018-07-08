Футболист Смолов заявил, что счастлив быть гражданином России

В субботу сборная России завершила выступление на чемпионате мира, проиграв в 1/4 финала хорватам

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной России Федор Смолов заявил, что счастлив быть гражданином России. Об этом он заявил на встрече с болельщиками в фан-зоне Международной федерации футбола (ФИФА) на Воробьевых горах.

В субботу сборная России завершила выступление на чемпионате мира, проиграв в 1/4 финала хорватам со счетом 2:2, 3:4 по пенальти. Смолов не смог реализовать свой 11-метровый удар. После матча в социальных сетях болельщики обрушились с критикой на нападающего, который не забил ни одного гола на турнире.

"Вчера и сегодня на вашем месте я испытывал бы то же самое по отношению ко мне, - сказал Смолов. - Спасибо, что вы нас поддерживали, мне приятно видеть здесь такое количество людей. Я искренне счастлив, что являюсь гражданином России. Такой души, как у нашего народа, нет нигде в мире".

После слов Смолова болельщики стали скандировать "Федя, Федя".

В полуфиналах чемпионата мира встретятся сборные Франции и Бельгии (10 июля, Санкт-Петербург), Хорватии и Англии (11 июля, Москва, "Лужники").