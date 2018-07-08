Футболисты сборной России развернули баннер "Играем за вас" на сцене фан-зоны

Игроки и зрители Фестиваля болельщиков вместе спели гимн РФ, после чего фанаты скандировали "Молодцы" и "Спасибо"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Футболисты и тренерский штаб сборной России после приветственных слов болельщиков развернули баннер "Играем за вас" на сцене московской фан- зоны ФИФА на Воробьевых горах. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Игроки и зрители Фестиваля болельщиков вместе спели гимн РФ, после чего фанаты скандировали "Молодцы" и "Спасибо". Футболисты сборной России со сцены делали селфи на фоне публики.