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8 июля, 16:38
Футболисты сборной России развернули баннер "Играем за вас" на сцене фан-зоны
Футболисты сборной России
© Александр Рюмин/ТАСС
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Игроки и зрители Фестиваля болельщиков вместе спели гимн РФ, после чего фанаты скандировали "Молодцы" и "Спасибо"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Футболисты и тренерский штаб сборной России после приветственных слов болельщиков развернули баннер "Играем за вас" на сцене московской фан- зоны ФИФА на Воробьевых горах. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Игроки и зрители Фестиваля болельщиков вместе спели гимн РФ, после чего фанаты скандировали "Молодцы" и "Спасибо". Футболисты сборной России со сцены делали селфи на фоне публики.

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Сборная России на домашнем чемпионате мира со второго места вышла из группы А. На групповой стадии подопечные Станислава Черчесова одержали две победы над сборными Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) и потерпели одно поражение от уругвайцев (0:3). В матче 1/8 финала турнира россияне в серии пенальти победили испанцев (основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1). В четвертьфинале сборная России снова в серии пенальти уступила хорватам (основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2).

В полуфиналах ЧМ-2018 сыграют команды Англии и Хорватии (11 июля), а также Бельгии и Франции (10 июля). Мировое первенство завершится 15 июля, финал пройдет в московских "Лужниках".

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