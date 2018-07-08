Черышев: сборная России на чемпионате мира смогла добиться успеха, но хотела большего

Сборная России впервые в новейшей истории вышла в четвертьфинал мирового первенства

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сборная России по футболу смогла успешно выступить на домашнем чемпионат мира, выйдя в четвертьфинал, но хотела добиться большего. Такое мнение высказал полузащитник сборной России Денис Черышев, слова которого приводит пресс-служба национальной команды.

Сборная России впервые в новейшей истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, где в серии пенальти проиграли хорватам.

"В первую очередь нужно сказать спасибо всей стране за ту поддержку, которая у нас была. Они очень сильно нас поддерживали, гнали к победе. Мы играли за них и ради них. Мы очень благодарны за это", - заявил Черышев.

"Конечно, мы были довольны уже когда вышли из группы, но если уж дошли до четвертьфинала, то надо было идти дальше, мы знали это. Хотели продлить эту сказку, этот праздник. Серия пенальти - это лотерея, в этот раз так получилось, что мы проиграли. Эмоции переполняют, сборная России смогла добиться успеха, но мы хотели большего, это футбол, такое бывает", - добавил полузащитник сборной России.

Черышев отметил, что сборная прошла далеко на чемпионате мира, потому что была командой. "Не надо никого выделять. Все играли, все бились за страну. Пахали два матча подряд по 120 минут и заслужили уважение", - отметил он.

Полузащитник испанского "Вильярреала" стал лучшим бомбардиром команды на турнире, забив четыре мяча. "Прилетев в Австрию на сборы перед чемпионатом, я просто мечтал попасть в окончательную заявку команды на турнир. Забить четыре гола на чемпионате мира и помочь команде пройти в четвертьфинал - о таком я никогда не мечтал, - прокомментировал свою игру на турнире Черышев. - Сегодня, конечно, настроение печальное, потому что не смогли выиграть, но, я думаю, это будет хороший урок для нас, нельзя делать ни одного шага назад, надо идти только вперед".