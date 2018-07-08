Никифоров: футболист Игнашевич заслуживает уважения игрой на чемпионате мира

Игнашевич объявил о завершении карьеры после матча 1/4 финала чемпионата мира с командой Хорватии, в котором россияне уступили

МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник сборной России по футболу Сергей Игнашевич, объявивший о завершении карьеры, заслуживает уважения своим выступлением на домашнем чемпионате мира. Такое мнение ТАСС высказал тренер московского "Динамо", бывший защитник "Спартака" и сборной России Юрий Никифоров.

38-летний Игнашевич после матча 1/4 финала чемпионата мира с командой Хорватии, в котором россияне уступили со счетом 2:2, 3:4 по пенальти, объявил о завершении карьеры. Футболист рассказал, что хотел завершить выступления и раньше, но отложил свой уход из-за возможности участия в чемпионате мира.

"Игнашевичу большое уважение, учитывая, что в таком возрасте он сыграл на чемпионате мира и показывал такой футбол, он на хорошей ноте завершил карьеру. Человеку 38 лет, он просто физически дальше не сможет играть на таком уровне", - сказал Никифоров.

Матч с хорватами показал, что сборная России могла пройти в полуфинал, считает Никифоров. "Если говорить о матче [в 1/8 финала] с испанцами (1:1, 3:4 по пенальти - прим. ТАСС), то тактика игры нашей команды против них себя оправдала. Так действуют практически все команды, учитывая, что испанцы играют в атакующий футбол, очень много контролируют мяч. С хорватами ребята показали, что могут играть в атакующий футбол, тренерский штаб проделал огромную работу, показывал, где можно вскрыть оборону соперника", - отметил он.

Чемпионат мира в России завершится 15 июля.