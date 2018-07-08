Дзюба: игроки российской сборной на ЧМ доказали, что Россия - футбольная страна

В субботу в четвертьфинальном матче чемпионата мира сборная России проиграла команде Хорватии в серии пенальти

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Игроки сборной России на чемпионате мира 2018 года доказали, что Россия является футбольной страной. Об этом на встрече с болельщиками в московской фан-зоне ФИФА на Воробьевых горах заявил нападающий национальной команды Артем Дзюба.

В субботу в четвертьфинальном матче чемпионата мира сборная России проиграла команде Хорватии в серии пенальти.

"Для нас огромная честь и гордость, для всех наших парней, мы всем сердцем играем за нашу страну. Мы доказали всем, что мы футбольная страна. Спасибо вам огромное", - сказал Дзюба.

Сборная России добилась лучшего результата на чемпионатах мира в новейшей истории, выйдя в 1/4 финала турнира.