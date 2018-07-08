Игнашевич: сборная России счастлива, что вместе с болельщиками испытала праздник на ЧМ

В субботу россияне в серии пенальти проиграла команде Хорватии в четвертьфинале

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной России счастливы, что вместе с болельщиками смогли испытать праздник на домашнем чемпионате мира. Об этом на встрече с болельщиками в фан-зоне ФИФА на Воробьевых горах заявил защитник сборной России Сергей Игнашевич.

В субботу сборная России в серии пенальти проиграла команде Хорватии в четвертьфинале мирового первенства. После матча 38-летний футболист ЦСКА Игнашевич заявил, что матч с хорватами был последним в его карьере.

"Спасибо вам большое - всем и каждому в отдельности. Нам было приятно наблюдать за вашей реакцией. Мы могли вас видеть по телевизору. Мы счастливы, что мы испытали этот праздник вместе", - сказал Игнашевич.

"Вчера у меня и у многих ребят были слезы. Сложно сказать, слезы поражения или счастья. Мы очень рады, что праздник удался", - добавил Игнашевич. Защитника очень тепло встретили болельщики и кричали ему "Молодец".