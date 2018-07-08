Черышев: вся страна получила удовольствие от игры сборной России на чемпионате мира

Сборная России добилась лучшего результата на чемпионатах мира в новейшей истории, выйдя в четвертьфинал домашнего первенства

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной России Денис Черышев считает, что самое главное в выступлении команды на чемпионате мира - это то, что вся страна получила удовольствие от ее игры. Об этом он заявил на встрече с болельщиками в фан-зоне ФИФА на Воробьевых горах в Москве.

Черчесов: сборная России на чемпионате мира 2022 года добьется лучшего результата

Сборная России добилась лучшего результата на чемпионатах мира в новейшей истории, выйдя в четвертьфинал домашнего первенства, где уступила в серии пенальти хорватам.

"Самое главное, что вся страна получила удовольствие от выступления сборной России на чемпионате мира. Конечно, хотелось добиться большего. От всей души спасибо вам за поддержку. Мы вас любим", - заявил Черышев.

Также к болельщикам обратился защитник сборной России Марио Фернандес, который родился в Бразилии. "Спасибо, Россия!" - прокричал он на русском языке.