Головин поблагодарил болельщиков сборной России по футболу за поддержку во время ЧМ

В субботу сборная России в 1/4 финала турнира уступила команде Хорватии в серии пенальти

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин поблагодарил болельщиков за поддержку команды на чемпионате мира. Встрече с болельщиками проходит в московской фан-зоне ФИФА на Воробьевых горах.

В субботу сборная России в 1/4 финала турнира уступила команде Хорватии в серии пенальти. Российская национальная команда впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата мира.

"Ребята, в первую очередь хочу сказать спасибо за такую поддержку, это были незабываемые эмоции, эти эмоции останутся в моем сердце на всю жизнь, - сказал Головин. - Выделить какой-то матч я не могу, все были хорошие, такое не могу забыть".

Чемпионат мира завершится 15 июля.