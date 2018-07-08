Десятки тысяч болельщиков встретили сборную России овациями в Москве

Российские футболисты прибыли на встречу с болельщиками в московскую фан-зону

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Десятки тысяч болельщиков встретили овациями сборную России по футболу в фан-зоне в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Российские футболисты прибыли на встречу с болельщиками в московскую фан-зону. В момент приезда на экране фан-зоны стали показывать самые яркие моменты матчей команды на чемпионате мира. Волонтеры приветствовали подъехавший автобус со сборной скандированием "Россия, Россия", все игроки, тренеры и члены административного штаба проходили через живой коридор волонтеров. За исключением главного тренера сборной Станислава Черчесова, все члены команды были одеты в футболки с надписью "Играем за вас".

В субботу в Сочи подопечные Черчесова в четвертьфинале чемпионата мира уступили хорватам в серии пенальти со счетом 4:3, основное время матча завершилось со счетом 1:1, а дополнительное - 2:2. Болельщики в фан-зоне дружно скандировали слова благодарности футболистам, в том числе "молодцы".

Выход в четвертьфинал является лучшим результатом сборной России за всю историю выступлений на чемпионатах мира. На групповом этапе турнира российская команда заняла второе место, обыграв сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) и уступив уругвайцам (0:3). В 1/8 финала россияне выиграли у испанцев (1:1, 4:3 по пенальти).

Лучшим бомбардиром сборной России на турнире стал полузащитник испанского "Вильярреала" Денис Черышев, который забил четыре мяча и делит второе место в списке лучших на чемпионате мира с португальцем Криштиану Роналду и бельгийцем Ромелу Лукаку (лидирует англичанин Гарри Кейн с шестью голами). Нападающий Артем Дзюба отметился тремя забитыми мячами.

По окончании четвертьфинала о завершении карьеры объявил 38-летний Сергей Игнашевич, об окончании выступлений за сборную - 33-летний Александр Самедов.