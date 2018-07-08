Акинфеев поблагодарил болельщиков сборной России по футболу за веру в команду

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев поблагодарил болельщиков за веру в команду на домашнем чемпионате мира. Слова благодарности он написал на своей странице в Facebook.
"Друзья, к сожалению, мы покидаем чемпионат мира. Спасибо вам за те искренние, неподдельные эмоции, которые вы дарили нам на протяжении турнира. Спасибо вам за веру в нас. Спасибо вам за всё!" - написал Акинфеев.
"Вы лучшие болельщики на свете", - также отметил вратарь сборной России, добавив к сообщению хэштеги #ЗаНасЗаВсехЗаКаждого, #играемзавас.
Сборная России на домашнем чемпионате мира дошла до четвертьфинала, добившись лучшего результата в новейшей истории на мировых первенствах. В четвертьфинале турнира российские футболисты в серии пенальти проиграла хорватам со счетом 3:4, основное время завершилось со счетом 1:1, дополнительное - 2:2.