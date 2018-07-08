Акинфеев поблагодарил болельщиков сборной России по футболу за веру в команду

Сборная России на ЧМ-2018 дошла до четвертьфинала, добившись лучшего результата в новейшей истории на мировых первенствах

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев поблагодарил болельщиков за веру в команду на домашнем чемпионате мира. Слова благодарности он написал на своей странице в Facebook.

"Друзья, к сожалению, мы покидаем чемпионат мира. Спасибо вам за те искренние, неподдельные эмоции, которые вы дарили нам на протяжении турнира. Спасибо вам за веру в нас. Спасибо вам за всё!" - написал Акинфеев.