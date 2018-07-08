Черчесов назвал единение с Россией главным достижением футболистов национальной команды

Сборная России завершила выступление на домашнем чемпионате мира поражением на стадии четвертьфинала

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Главным достижением сборной России на чемпионате мира 2018 года стало единение игроков со всей страной. Об этом футболистам сказал главный тренер команды Станислав Черчесов, чьи слова приводит пресс-служба национальной сборной.

"Ваше главное достижение заключается в том, что вы стали со страной по-настоящему единым целым!" - сказал Черчесов.

Сборная России завершила выступление на домашнем чемпионате мира поражением на стадии четвертьфинала в серии послематчевых пенальти от команды Хорватии. Основное время завершилось со счетом 1:1, дополнительное - 2:2, в серии одиннадцатиметровых ударов точнее оказались хорваты - 4:3.

Чемпионат мира завершится 15 июля.