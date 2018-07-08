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8 июля, 14:38
Дзюба выложил в Instagram фотографии с каждым из игроков сборной России
Артем Дзюба
© Валерий Шарифулин/ТАСС
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Российская команда уступила хорватам в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу

ТАСС, 8 июля. Нападающий сборной России Артем Дзюба выложил в Instagram фотографии со всеми игроками национальной команды.

Мои Воины!!!Моя Гордость!!!

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

Фотографии сделаны на борту самолета после матча 1/4 финала чемпионата мира с командой Хорватии. Каждую из 22 фотографий Дзюба подписал "Мои воины, моя гордость". Нападающий выложил фото с Игорем Акинфеевым, Владимиром Габуловым, Андреем Луневым, Владимиром Гранатом, Федором Кудряшовым, Ильей Кутеповым, Андреем Семеновым, Игорем Смольниковым, Марио Фернандесом, Сергеем Игнашевичем, Юрием Газинским, Александром Головиным, Аланом Дзагоевым, Александром Ерохиным, Юрием Жирковым, Далером Кузяевым, Романом Зобниным, Александром Самедовым, Антоном Миранчуком, Денисом Черышевым, Алексеем Миранчуком, Федором Смоловым.

Мои Воины!!!Моя Гордость!!!

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

В субботу сборная России завершила выступление на чемпионате мира, проиграв в 1/4 финала команде Хорватии в серии после матчевых пенальти (3:4). Дзюба на турнире забил три гола и сделал две результативные передачи и занимает пятое место в списке бомбардиров чемпионата мира.

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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