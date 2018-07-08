Защитник сборной России Кутепов играл с травмой в матче 1/4 финала ЧМ с хорватами

Футболист получил повреждение в первом тайме встречи

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Защитник сборной России по футболу Илья Кутепов играл с травмой в матче 1/4 финала чемпионата мира против сборной Хорватии. Об этом сообщает пресс-служба российской национальной команды.

"Нога Ильи Кутепова - лишнее подтверждение тому, что команда делала все, что могла и даже больше, - говорится в сообщении. - Травма была получена в первом тайме, а впереди было еще 100 минут".

Сборная России завершила выступление на домашнем чемпионате мира поражением на стадии четвертьфинала в серии послематчевых пенальти от хорватов. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью - 2:2, в серии одиннадцатиметровых ударов точнее оказались хорваты - 4:3. Кутепов вышел на поле в стартовом составе и провел весь матч.

Чемпионат мира завершится 15 июля.