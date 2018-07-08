Прядкин: российские футболисты прекрасно представили страну на чемпионате мира

Сборная России впервые в истории смогла выйти в плей-офф мирового первенства

СОЧИ, 8 июля. /ТАСС/. Сборная России по футболу прекрасно представила свою страну на домашнем чемпионате мира. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Российского футбольного союза (РФС), президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин.

Сборная Хорватии со счетом 4:3 в серии пенальти обыграла россиян в 1/4 финала чемпионата мира, основное время завершилось со счетом 1:1, дополнительное - 2:2.

"Думаю, ни у кого не должно возникнуть сомнений в том, что сборная прекрасно представила нашу страну на турнире. Наши ребята сыграли самоотверженно и достойно", - сказал Прядкин.

Контракт главного тренера сборной России Станислава Черчесова с РФС завершается в конце июля. "Я сейчас не могу говорить как руководитель, оценки давать еще рано. Но можно с уверенностью сказать, что и игроки, и тренерский штаб проделали огромную работу и достойно выступили на турнире. Безусловно, роль тренерского штаба в этом успехе велика", - отметил Прядкин.

Сборная России впервые в истории смогла выйти в плей- офф чемпионата мира.