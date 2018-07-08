Испанская футбольная федерация объявила об уходе Йерро с поста спортдиректора

50-летний специалист временно был назначен главным тренером сборной Испании на время проведения чемпионата мира по футболу

ТАСС, 8 июля. Фернандо Йерро ушел с поста спортивного директора национальной сборной Испании. Об этом сообщает пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации.

"После многих лет сотрудничества Фернандо Йерро решил не возвращаться на свой пост спортивного директора сборной Испании. Федерация хочет поблагодарить Йерро за его приверженность сборной и ответственность, с которой он подошел к своей работе", - говорится в сообщении.

50-летний специалист временно был назначен главным тренером сборной Испании на время проведения чемпионата мира по футболу за день до начала турнира из-за увольнения Хулена Лопетеги. Испанцы вышли в плей-офф чемпионата мира, заняв первое место в группе В, но в 1/8 финала уступили команде России в серии послематчевых пенальти 3:4 (в основное и дополнительное время - 1:1).