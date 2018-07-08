Премьер-министр Бельгии будет присутствовать на матче сборной страны в Санкт-Петербурге

Команды Франции и Бельгии встретятся друг с другом в матче полуфинала ЧМ-2018

ПАРИЖ, 8 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель намерен прибыть в Россию и присутствовать во вторник в Санкт-Петербурге на полуфинальном матче чемпионата мира по футболу, в ходе которого сборная его страны будет противостоять французам. Об этом он заявил в интервью, опубликованном в воскресенье французской газетой Le Journal du Dimanche.

"Я с нетерпением ожидаю этого чрезвычайно укрепляющего федеративный дух события, потому что футбол - это действительно вид спорта, который объединяет", - сказал глава правительства трехъязычного федеративного государства. Он подчеркнул, что "это будет и большой момент единения и дружбы в Бельгии для фламандцев, валлонов, франко- и нидерландоязычных жителей, для брюссельцев".

"С президентом Макроном у меня существуют отношения доверия и дружбы, нас объединяют общеевропейские устремления, мы часто бываем на одной длины волне в политическом и дипломатическом плане. Теперь мы увидимся в Санкт-Петербурге, из которого мы затем вместе направимся в Брюссель на саммит НАТО", - сказал Шарль Мишель.