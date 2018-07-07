Футболист сборной Швеции Ольссон доволен выступлением команды на чемпионате мира

Сборная Швеции проиграла англичанам в четвертьфинале чемпионата мира со счетом 0:2

ТАСС, 8 июля. Защитник сборной Швеции по футболу Мартин Ольссон остался доволен выступлением своей команды на чемпионате мира. Слова футболиста приводит "Газета.Ru".

Сборная Швеции проиграла англичанам в четвертьфинале чемпионата мира со счетом 0:2.

"Мы не были уверены, что доберемся так далеко, так что теперь имеем полное право гордиться собой. Для сборной Швеции дойти до 1/4 финала - это прекрасный опыт", - сказал 30-летний футболист.

Ольссон также высказал мнение о месте проведения турнира. "Раньше я почти ничего не знал о России. Признаться честно, я не думал, что местные жители настолько дружелюбные, считал, что вы похолоднее. Но с первой секунды здесь я приобрел позитивный настрой", - добавил он.

В полуфинальном матче соперниками англичан станет сборная Хорватии, которая в субботу обыграла россиян - 2:2, 4:3 по пенальти. Полуфинал пройдет на московском стадионе "Лужники" 11 июля, начало - 21:00 мск.