Билялетдинов: возвращение Самедова в сборную России по футболу исключать нельзя

По окончании матча 1/4 финала ЧМ Россия - Хорватия Самедов объявил о завершении карьеры в национальной команде

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов считает, что полузащитник "Спартака" Александр Самедов еще может сыграть за национальную сборную. Такое мнение он высказал ТАСС.

В субботу сборная России в четвертьфинале чемпионата мира в серии пенальти уступила команде Хорватии. Основное время закончилось со счетом 1:1, а дополнительное - 2:2. По окончании матча 33-летний Самедов объявил о завершении карьеры в сборной России.

"Мы видим, что бывают возвращения. Нельзя исключать такой вариант, что Самедов еще вернется в сборную. Когда эмоции после турнира улягутся, думаю, он еще подумает", - считает Билялетдинов.

О завершении карьеры после матча заявил 38-летний защитник Сергей Игнашевич, выступавший за ЦСКА. "Все видели, что даже в своем возрасте Игнашевич был лучшим защитником сборной России на чемпионате, - продолжил Билялетдинов. - Учитывая его опыт и игру, команда многое потеряет, хорошо, что он в последний момент оказался в команде. Это было большое подспорье для Ильи Кутепова (второй основной центральный защитник сборной России на турнире - прим. ТАСС), думаю, что он добавил достаточно молодому игроку уверенности, у него есть чему поучиться. Если Сергей принял такое решение, значит чувствует, что не стоит продолжать".

Билялетдинов назвал выступление сборной России на чемпионате мира успешным и считает, что главный тренер Станислав Черчесов должен продолжить работу с национальной командой. "Уже по ходу турнира хотелось бы большего, аппетит приходит во время еды. Мы получили те эмоции, которые хотели, но пенальти есть пенальти, матч с хорватами показал, что сборная России могла пройти дальше. Черчесов выполнил свою задачу, но максимума не достиг - во всех планах он заслужил новый контракт", - отметил собеседник агентства.

Черчесов возглавляет сборную России с лета 2016 года. Контракт тренера с Российским футбольным союзом (РФС) истекает 31 июля.