Футболист сборной Швеции Классон поблагодарил Россию за организацию чемпионата мира

Сборная Швеции проиграла англичанам в четвертьфинальном матче чемпионата мира со счетом 0:2

ТАСС, 8 июля. Полузащитник сборной Швеции Виктор Классон поблагодарил Россию за организацию чемпионата мира по футболу. Слова футболиста приводит "Газета.Ru".

"Ваша страна сделала очень много для того, чтобы подготовиться к этому чемпионату мира. На турнире все идет как по маслу. Это большое дело. Можно только поблагодарить Россию за такой чемпионат", - сказал 26-летний игрок.

Полузащитник также высказал мнение об игре со сборной Англии. "Мы показали не лучшую игру, а соперник был очень силен. Думаю, что в целом Англия заслужила эту победу, однако мы тоже создали несколько неплохих моментов. Жаль, что никак ими не воспользовались", - добавил он.

Сборная Швеции проиграла англичанам в четвертьфинальном матче чемпионата мира со счетом 0:2. В 1/2 финала сборная Англии встретится с хорватами. Встреча пройдет 11 июля на московском стадионе "Лужники", начало - 21:00 мск.

Классон выступает за российский клуб "Краснодар" с 2017 года. В сезоне-2017/18 он провел за клуб 18 игр, забил пять голов и отдал две голевые передачи. "Краснодар" занял четвертое место в премьер-лиге и в следующем сезоне сыграет в групповом этапе Лиги Европы.