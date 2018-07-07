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8 июля, 12:29
Головин стал самым упоминаемым футболистом в соцсетях по итогам матча Россия - Хорватия
Александр Головин и Лука Модрич (слева направо)
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В субботу команда России уступила сборной Хорватии на сочинском стадионе "Фишт" в серии пенальти (3:4)

ТАСС, 8 июля. Полузащитник сборной России Александр Головин стал самым упоминаемым футболистом по итогам матча 1/4 финала чемпионата мира с командой Хорватии. В материале ТАСС использованы данные аналитической системы Brand Analytics.

В субботу команда России уступила сборной Хорватии на сочинском стадионе "Фишт" в серии пенальти (3:4). Основное время завершилось со счетом 1:1, в дополнительное время команды забили еще по одному голу (2:2). Денис Черышев открыл счет на 35-й минуте матча, второй гол для российской команды в концовке второго дополнительного тайма забил Марио Фернандес. В серии пенальти свои удары реализовали Далер Кузяев, Сергей Игнашевич и Алан Дзагоев; Федор Смолов и Фернандес не смогли забить.

© ТАСС, 2018. Источник: Brand Analytics
График активности в социальных сетях

Для выявления самых популярных персон были проанализированы посты в социальных сетях болельщиков на стадионе "Фишт" в период с 20:00 до 23:59 мск (матч проходил с 21:00 до 00:05). По данным агентства, фамилия Головина упоминалась 3582 раза, на втором месте Артем Дзюба (3156). Первую тройку замкнул Игорь Акинфеев (2703). Среди хорватов самым упоминаемым стал капитан Лука Модрич (555), занявший восьмое место в рейтинге. 

Всего в период с 20:00 до 23:59 было опубликовано 65797 сообщений от 22854 тысяч авторов при заполняемости трибун в 44287 зрителей. Наибольшая активность отмечается в конце матча - 23:50 мск, когда число сообщений увеличилось до 20 тысяч.

Самым популярным постом с геолокацией "Фишт" была фотография, опубликованная в аккаунте сборной России в Instagram со словами благодарности в адрес болельщиков. 
http://instagram.com/p 
Вторым в списке самых популярных стал другой пост сборной России с сообщением "К сожалению, на этот раз удача оказалась не на нашей стороне. Мы завершаем свой путь на Чемпионате мира, но мы отдали всё".

Телекомментатор Евгений Савин поблагодарил национальную команду России за игру на турнире - его сообщение стало третьим по популярности. 

Сборная России впервые в своей истории дошла до 1/4 финала чемпионата мира. Хорватские футболисты в полуфинале турнира встретятся с англичанами 11 июля в Москве на стадионе "Лужники".

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Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White