Головин стал самым упоминаемым футболистом в соцсетях по итогам матча Россия - Хорватия

В субботу команда России уступила сборной Хорватии на сочинском стадионе "Фишт" в серии пенальти (3:4)

В субботу команда России уступила сборной Хорватии на сочинском стадионе "Фишт" в серии пенальти (3:4). Основное время завершилось со счетом 1:1, в дополнительное время команды забили еще по одному голу (2:2). Денис Черышев открыл счет на 35-й минуте матча, второй гол для российской команды в концовке второго дополнительного тайма забил Марио Фернандес. В серии пенальти свои удары реализовали Далер Кузяев, Сергей Игнашевич и Алан Дзагоев; Федор Смолов и Фернандес не смогли забить.

ТАСС, 8 июля. Полузащитник сборной России Александр Головин стал самым упоминаемым футболистом по итогам матча 1/4 финала чемпионата мира с командой Хорватии. В материале ТАСС использованы данные аналитической системы Brand Analytics .

Для выявления самых популярных персон были проанализированы посты в социальных сетях болельщиков на стадионе "Фишт" в период с 20:00 до 23:59 мск (матч проходил с 21:00 до 00:05). По данным агентства, фамилия Головина упоминалась 3582 раза, на втором месте Артем Дзюба (3156). Первую тройку замкнул Игорь Акинфеев (2703). Среди хорватов самым упоминаемым стал капитан Лука Модрич (555), занявший восьмое место в рейтинге.

Всего в период с 20:00 до 23:59 было опубликовано 65797 сообщений от 22854 тысяч авторов при заполняемости трибун в 44287 зрителей. Наибольшая активность отмечается в конце матча - 23:50 мск, когда число сообщений увеличилось до 20 тысяч.