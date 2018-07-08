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8 июля, 12:00
Содержание "Самара-Арены" будет обходиться в полмиллиарда рублей ежегодно
"Самара-Арена"
© Егор Алеев/ТАСС
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"Самара-Арена" была открыта в апреле текущего года, на ней прошло шесть матчей чемпионата мира по футболу

САМАРА, 8 июля. /ТАСС/. Ежегодная сумма, которая будет выделяться на содержание стадиона "Самара-Арена", составляет около 500 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщил врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов.

"Самара-Арена" была открыта в апреле текущего года, на ней прошло шесть матчей чемпионата мира по футболу. На стадионе домашние матчи чемпионата России будет проводить местная команда "Крылья Советов".

"Мы считаем, что содержание будет стоить около полумиллиарда рублей, - заявил Фетисов. - Конечно, нужно думать, чтобы арена работала, ведь 18-20 матчей "Крыльев Советов" в год недостаточно, руководство это понимает и готовит решения. Чтобы проводить концерты, надо беречь поле, значит нужно покрытие, причем качественное, чтобы поле уцелело. К нему должны быть требования соответствующие, это удовольствие недешевое, но это надо делать".

"Вопрос, когда окупится стадион, сложный, мы ставим задачи окупаемости содержания на сегодняшний день, - продолжил он. - В течение нескольких лет федеральный бюджет будет оказывать поддержку в виде субсидии, пока это не решено, но мы предполагаем, что это будет так. Мы параллельно с этим будем насыщать стадион и территорию вокруг, временные сооружения, которые сейчас есть вокруг стадиона, мы тоже планируем чем-то загрузить. Мы думаем, как зарабатывать деньги и как компенсировать затраты на содержание, для этого изучаем опыт "Казань-Арены" и иностранных стадионов, смотрим, как у них устроено".

Фетисов рассказал, что на стадионе будут располагаться фитнес-центры. "Также в Самаре есть дефицит площадей для танцевальных студии, мы думаем, что на стадионе они будут, может быть, разместим федерации спорта. У нас одна из лучших команд по пляжному футболу "Крылья Советов", которая всегда в тройке лучших, постараемся сделать так, чтобы одно из зданий "времянки" приспособить под пляжный футбол. Плюс к этому надо развивать территорию вокруг арены как территорию велосипедистов", - отметил он.

Ранее власти Самарской области сообщали, что после завершения чемпионата мира стадион может получить наименование "Космос-Арена". "Переименование будем обсуждать с болельщиками, депутатами, уважаемыми людьми, может быть, будет голосование в интернете. Найдем формат для обсуждения, но может быть, кто-то захочет оставить название "Самара-Арена". Я думаю, что пока рано говорить о переименовании, будем смотреть, когда стадион перейдет во владение региона", - заявил собеседник агентства.

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