Футболисту сборной Швеции Гвидетти понравилась организация чемпионата мира в России

Игрок сожалеет, что не смог побывать в Москве

ТАСС, 8 июля. Нападающий сборной Швеции Йон Гвидетти заявил, что остался доволен организацией чемпионата мира по футболу в России. Слова футболиста приводит "Газета.Ru".

"Мне очень понравилось. Я хотел бы увидеть всю Россию, это очень хорошая страна. Чемпионат мира здесь проводится на высоком уровне, и я всем доволен за исключением того, что не побывал в Москве", - сказал 26-летний нападающий.

Также футболист поздравил сборную Англии с выходом в полуфинал. "На турнире уровня чемпионата мира у тебя не будет много возможностей для того, чтобы забить, и ими нужно бережно распоряжаться. У нас не получилось, а вот Англия в этом плане сыграла образцово, с чем я ее и поздравляю", - добавил Гвидетти.

Сборная Швеции проиграла англичанам в четвертьфинальном матче чемпионата мира со счетом 0:2. В 1/2 финала сборная Англии встретится с хорватами. Игра пройдет 11 июля на московском стадионе "Лужники", начало - 21:00 мск.