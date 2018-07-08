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8 июля, 12:26
Игнашевич переходит на тренерскую работу
Сергей Игнашевич
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ТАСС рассказывает о лидере сборной России, который вернулся в команду ради ЧМ-2018 и поставил красивую точку в карьере

Защитник сборной России по футболу Сергей Игнашевич после поражения от хорватов в четвертьфинале чемпионата мира объявил о завершении карьеры. Через неделю Игнашевичу исполнится 39 лет, однако именно его возвращение в национальную команду стало одной из главных причин успеха российских футболистов на домашнем турнире.

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Теперь его официально будут называть Сергей Николаевич — защитник решил попробовать свои силы на тренерском поприще. По словам Игнашевича, он завершает карьеру на хорошей ноте, и это действительно так, хотя его последняя игра и завершилась поражением. Игнашевич был лучшим среди российских защитников на турнире, вселив уверенность и в своего напарника по центру обороны Илью Кутепова.

Игнашевич уходит, установив две планки по количеству матчей — за сборную России (126) и в чемпионатах страны (489). При этом в клубе Игнашевич также провел хороший последний сезон — ЦСКА на финише вырвал второе место у "Спартака", получив путевку в групповую стадию Лиги чемпионов. После чемпионата Европы 2016 года, где Игнашевич провел все три неудачные для сборной России игры, он в сборную больше не вызывался, однако в мае Станислав Черчесов уговорил 38-летнего футболиста помочь команде на чемпионате мира.

В итоге Игнашевич установил возрастной рекорд — в 38 лет за национальную команду ранее никто не играл. На чемпионате мира российская оборона благодаря Игнашевичу в целом хорошо сыграла на "втором этаже", пусть хорваты и смогли забить два мяча головой. Автогол Игнашевича в матче 1/8 финала с испанцами был несчастным случаем: мяч отскочил от защитника в ворота в борьбе с Серхио Рамосом.

Оборона в целом справилась

Перед турниром именно оборона вызывала наибольшие опасения у болельщиков, однако, пусть команда и пропускала в четырех матчах турнира из пяти (лишь в стартовой игре с саудовцами была "сухая" победа — 5:0), во многом благодаря самоотверженной игре удалось "дотянуть" до серии пенальти как в матче с испанцами, так и в четвертьфинале с хорватами. К тому же, понимая главный недостаток возрастного футболиста — отсутствие скорости, Черчесов построил игру сборной таким образом, чтобы не допускать контратак соперника. А при навесах и позиционных атаках Игнашевич незаменим даже в таком возрасте.

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При этом защитник Игнашевич стал единственным игроком в сборной России, который забил два послематчевых пенальти. Впрочем, это удивлять не должно: поставленный удар всегда был визитной карточкой футболиста, который в чемпионатах страны забил 41 мяч и восемь — за сборную.

Сергей Игнашевич родился 14 июля 1979 года, он является воспитанником "Торпедо", хотя за родной клуб никогда не играл. Начинал карьеру он в клубах "Патриот" и "Спартаке" из Орехова-Зуева, выступал почти на всех позициях в обороне, в том числе и на флангах, а также в опорной зоне. Первым клубом элиты для Игнашевича стали самарские "Крылья Советов", а в 2001 году он перешел в "Локомотив", где стал ключевой фигурой в команде Юрия Семина, которая через год впервые выиграет чемпионат России.

Первый титул — в "Локомотиве"

В 2002 году "Локомотив" впервые выиграл чемпионат России, пропустив в 31 матче, включая "золотой" с ЦСКА, лишь 14 мячей, и в этом велика заслуга Игнашевича, который окончательно зацементировал оборонительные порядки команды. В том же году Сергей дебютировал в сборной России, которую после провального чемпионата мира возглавил Валерий Газзаев. Символично, что дебют защитника "Локомотива" в сборной состоялся в прощальном матче Виктора Онопко — и именно Игнашевич стал символом обороны следующей эпохи.

В 2003 году Игнашевич перешел в ЦСКА к Газзаеву, тогда как оставленный им "Локомотив" тут же выиграл еще один чемпионат. Показалось, что Игнашевич прогадал, но за 15 лет в стане армейцев он в итоге выиграет все национальные титулы и Кубок УЕФА в 2005 году. На его счету в ЦСКА пять титулов чемпиона страны и еще восемь медалей, по шесть кубков и суперкубков страны.

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В сборной Игнашевич провел ее лучший турнир — чемпионат Европы 2008 года, где сыграл четыре матча, пропустив из-за травмы стартовую игру с испанцами (1:4). Сыграл защитник также на чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов, а также на чемпионате мира — 2014, где российская сборная выйти из группы не сумела. В некоторых матчах Игнашевич выходил на поле с капитанской повязкой, при этом в ЦСКА он лишился ее еще в 2008 году — после конфликта с Газзаевым.

Из-за травмы Сергей пропустил чемпионат Европы 2004 года, хотя он прекрасно провел отборочный турнир, забив два гола в матче со швейцарцами и поразив ворота соперников из Ирландии.

Теперь Сергей Игнашевич решил стать тренером. В декабре он должен получить необходимую для работы лицензию.

Евгений Трушин

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