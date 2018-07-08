Головин вошел в тройку главных открытий ЧМ по версии британского журнала FourFourTwo

На чемпионате мира полузащитник ЦСКА забил один гол и сделал две результативные передачи

ТАСС, 8 июля. Полузащитник сборной России Александр Головин вошел в тройку главных открытий чемпионата мира по футболу по версии британского журнала FourFourTwo. Рейтинг опубликован на сайте журнала.

22-летнего Головина назвали игроком, сыгравшим ключевую роль в победе сборной России над командой Испании в матче 1/8 финала. На чемпионате мира полузащитник ЦСКА забил один гол и сделал две результативные передачи.

Главным открытием признан полузащитник сборной Мексики Ирвинг Лосано, далее следует Такаси Инуи (Япония), на четвертом месте Анте Ребич (Хорватия), на пятом - Хуан Кинтеро (Колумбия). Также в первую десятку вошли Виктор Классон (Швеция), Чо Хён У (Южная Корея), Мусса Ваге (Сенегал), Родриго Бентанкур (Уругвай) и Бенжамен Павар (Франция).

Сборная России завершила выступление на чемпионате мира, проиграв в 1/4 финала команде Хорватии.